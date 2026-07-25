El talento de Zadig Bendiab aterriza en Orriols dispuesto a dar el salto: "Tiene una zurda que le permite ponerla donde quiere"

La Ciudad Deportiva de Buñol anda expectante ante el aterrizaje de un futbolista talentoso, destinado a deleitar en el universo profesional y que ha elegido al Levante para empezar a desarrollar una carrera que apunta a ser prometedora. Zadig Bendiab es una de las perlas que tiene la entidad en su poder, dentro de su plan de revalorizar futbolistas desde la base, para alimentar en un futuro cercano a la plantilla comandada por Luís Castro. A sus 16 años, el jugador procedente del Dunkerke vivirá su primera experiencia en España consciente de las barreras que tendrá que superar, pero convencido de que el Ciutat de València presenciará sus cualidades en la élite del fútbol español. “Le aconsejé España porque para su estilo de juego le puede venir bien. Llega con muchas ganas. Sabe que no va a ser fácil porque es un cambio bastante fuerte, pero está preparado de cabeza para afrontar ese reto”, aseguró en SUPER Vincenzo Rennella, representante de Bendiab.

El exjugador nacido en Saint-Paul-de-Vence cuenta con una prestigiosa trayectoria en España y, en su camino como agente de futbolistas, apuesta por el Levante para que uno de sus representados más talentosos y prometedores explote y desarrolle las habilidades correspondientes para ser un recurso de enorme interés en la élite del balompié. Tras hacer las pruebas en el Levante y en el Cádiz, ambos pujaron por hacerse con sus servicios, pero el jugador francés se decantó por la vía granota, firmando hasta 2028 más dos temporadas opcionales, “por el prestigio de club y por estar en Primera División”, dijo Vincenzo. Irá a caballo entre el Juvenil A, con el que está disputando el COTIF, y el filial, mientras su representante anticipa las virtudes de un Zadig Bendiab que aterriza en Orriols con el objetivo de pisar el primer equipo.

“Tiene muy buena visión de juego y una técnica muy superior a lo normal. Tiene una zurda que le permite ponerla donde quiere. Pero también tiene ganas de correr, defender, atacar… Es un chico que se mató en pretemporada en su casa con el preparador físico. Espero que en el Levante mejore algunos aspectos para que sea más completo, pero la calidad la tiene”. A pesar de ello, su mentalidad parte desde la base de que en el fútbol profesional hay que defender y, sobre todo, correr; punto que valora el agente Rennella sabiendo que “al tenerlo en mente desde hace un año, está mejorando mucho la faceta defensiva. A veces pasa con esos jugadores: que son muy buenos con la pelota, pero se olvidan de que el fútbol se juega en dos fases. Él ya lo tiene asimilado y creo que va a demostrar que es bueno tanto con la pelota como sin él”.

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Dispuesto a darlo todo

Zadig Bendiab no entiende su vida sin un balón en los pies. Empezó a corretear tras él a los 5 años y, desde entonces, su pasión ha ido en aumento. Ganó múltiples torneos y reconocimientos individuales entre los 9 y los 12 años, hasta que llamó la atención del Lille. Sin embargo, desestimaron su entrada en la residencia al vivir cerca de las instalaciones. Al considerar que no estaba tan valorado como el resto, se marchó al Dunkerke, mientras Luís Castro dirigía al primer equipo, hasta que la entidad que milita en Ligue 2 no pudo abordar una renovación de su contrato. No solo probó suerte en España, sino que el Levante apostó fuerte por su incorporación. Vincenzo Rennella no tiene dudas de que el club se beneficiará no solo de su talento, sino también de las ganas que desprende por triunfar en Orriols. "Sabemos que el míster en el Dunkerke sacó muchos jóvenes. Ahora está en Juvenil A y tiene que subir al filial y después al primer equipo. Su cabeza quiere llegar al primer equipo lo más rápido posible. Luego hay que darle tiempo porque es un país nuevo, una forma de jugar nueva y un idioma nuevo, pero tiene todo para llegar lo antes posible a Luís Castro”, remató Vincenzo.