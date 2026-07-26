Paco Cortés recalca la unión en el Levante UD: "El vestuario que tenemos es imprescindible para los nuevos"

Paco Cortés ha dado la victoria esta mañana al Levante UD en su tercer amistoso de pretemporada frente al Al Qadsiah saudí. El joven extremo marcó al comienzo de la segunda parte fruto de la insistencia de Luís Castro en que los extremos estén "cerca de la portería para que, como hoy, caiga un rechace y pueda empujarlo". Un tanto que confirma el buen trabajo granota durante las últimas semanas y el "buen 'feeling' y la unión" de los azulgrana que se traslada al terreno de juego y a las nuevas incorporaciones.

Los nuevos fichajes van ganando protagonismo en el conjunto levantinista y, con el encuentro de hoy, ya solo resta Aïssa Mandi en debutar con el cuadro de Orriols antes del arranque liguero. Paco Cortés hizo hincapié en la rápida adaptación de los futbolistas recién llegados y cómo la plantilla les hace partícipes "desde el primer día como si estuvieran aquí mucho tiempo". El granadino reconoció a los medios del club que son "chicos muy sociables y buenos a la hora de tratar" y, además, reafirmó la buena sintonía del grupo con el "vestuario imprescindible que tenemos".

Paco Cortés en el partido entre Levante UD y Al Qadsiah / Levante UD

Trabajo de cara a puerta

En cuanto al plano futbolístico, el Levante convence pero sigue con deberes pendientes que resolver en las próximas semanas. Tal y como afirmó Brugué tras la derrota ante el Sheffield United, al conjunto granota le falta "un poco de frescura en el último pase y en el tiro" pese al triunfo de hoy y la constante presencia en área rival. Una tarea que la escuadra de Luís Castro ha mejorado en la segunda parte "con mejor toma de decisión" y "más ocasiones" hasta terminar encontrando el gol de Paco Cortés.

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Si bien el Al Qadsiah ha apretado en los últimos compases del choque después de que Brugué no sentenciara desde los once metros, el cuadro levantinista ha hecho gala de su solidez defensiva para evitar el empate. Sin las primeras espadas de la zaga en el césped, el equipo "se ha mantenido fuerte y seguro" para sellar la primera portería a cero de la pretemporada y la segunda victoria gracias al solitario tanto de Paco Cortés. Una diana con un "mínimo detalle de cariño con muchísimo amor" hacia su hermana por su cumpleaños.