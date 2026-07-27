Giorgi Kochorashvili, en los planes del Getafe CF

El Getafe CF busca nuevos activos en el mercado de fichajes para cubrir las bajas de Luis Milla (Como 1907) y Mauro Arambarri (River Plate). José Bordalás quiere competir por todo lo alto en la UEFA Europa Conference League y para ello necesita refuerzos en la sala de máquinas, donde aparece en el horizonte la figura de Giorgi Kochorashvili. El excentrocampista del Levante UD no ha gozado del protagonismo que esperaba en el Sporting de Lisboa y el club portugués pretende recuperar la inversión que desembolsó al conjunto granota el pasado verano.

Según ha informado el medio luso A Bola, el georgiano está en el radar del Getafe y es una opción seria que baraja el club madrileño, dispuesto a firmar al futbolista cedido con una opción de compra de 5,5 millones de euros. La operación se hallaría en una fase avanzada y con los dos equipos cerca de cerrar el acuerdo para la incorporación del exlevantinista, que regresaría a España solo una temporada después de su adiós al Ciutat de València.

Noticias relacionadas

Imagen de Giorgi Kochorashvili, ante el Eldense / Levante

Posible reencuentro exgranota en el Coliseum

En el caso de que Kochorashvili recalara finalmente en el Coliseum, se reencontraría con un excompañero con el que compartió vestuario en el Levante. El georgiano volvería a coincidir con Andrés García después de que el lateral llegara cedido hace unas semanas procedente del Aston Villa de Unai Emery. Los dos jugadores estuvieron a las órdenes de tres técnicos diferentes (Javi Calleja, Felipe Miñambres y Julián Calero) durante su estancia en el primer equipo de Orriols y se marcharon siendo futbolistas importantes en el ascenso a Primera División.