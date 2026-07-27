Los nuevos fichajes del Levante UD comienzan a entenderse

El Levante UD cerró su tercera semana de pretemporada con victoria por la mínima ante el Al Qadsiah y buenas sensaciones. El conjunto granota anotó su segundo triunfo del verano con gol de Paco Cortés y el estreno de tres de las nuevas incorporaciones firmadas durante el mercado de fichajes. Hugo Sotelo y Dani Requena vistieron por primera vez la elástica levantinista, mientras que Manu Sánchez redebutó a las órdenes de Luís Castro tras completarse su cesión procedente del Celta de Vigo. Sin embargo, Aïssa Mandi es el único fichaje pendiente de tener minutos ya que disfruta de sus vacaciones después de haber disputado el Mundial con Argelia.

El lateral izquierdo partió de inicio a diferencia de los dos centrocampistas y desempeñó un buen papel para sellar la primera portería a cero del curso 26/27. Por su parte, Sotelo saltó al césped a la vuelta del descanso y Requena, superada la hora de partido y con el marcador a favor de los de Orriols, entró en la siguiente tanda de cambios. Este último, con el 24 a la espalda, forzaría el penalti posteriormente fallado por Roger Brugué.

Savia nueva en el centro del campo

La sala de máquinas del Levante comienza a funcionar después de sumar tres caras nuevas y que dos de las mismas coincideran ayer en el terreno de juego. Hugo Sotelo y Dani Requena consiguieron entenderse y crear juego en vistas a generar peligro en la portería rival. El gallego empleó la tarea de pivote en el esquema de Luís Castro, pero sin ceñirse exclusivamente a acciones defensivas y dando un paso adelante con balón. El '6' completó un debut interesante como granota y apunta a asociarse fácilmente con otros futbolistas de dicha parcela como Olasagasti o Enzo Bardeli, jugadores más orientados a la mediapunta y a ayudar al '9' de referencia.

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El perfil de Requena basculó más hacia un jugador llegador y con presencia en zona de tres cuartos para ayudar a los hombres de arriba. Su rápida zancada le permitió zafarse de su marca y, después de una combinación entre Etta Eyong, Brugué y el propio Requena, llegar solo al área para terminar provocando una pena máxima. Los nuevos fichajes empiezan a mostrar destellos de calidad y ganan fuerza en los planes del Levante a menos de tres semanas del estreno liguero ante el RCD Espanyol.