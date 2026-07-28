Mandi ya está con el grupo: el Levante suma un refuerzo de peso para la defensa

Aïssa Mandi ya trabaja a las órdenes de Luis Castro. El internacional argelino se incorporó este martes a los entrenamientos del Levante UD en la Ciudad Deportiva de Buñol después de disfrutar de unos días de permiso tras su participación en el Mundial con Argelia. El central, uno de los fichajes más destacados del verano granota, completó su primera sesión de entrenamiento junto a sus nuevos compañeros y comienza así su proceso de adaptación al equipo antes de su estreno liguero frente al Espanyol.

La presencia de Mandi era uno de los movimientos más esperados de la pretemporada. Tras finalizar su etapa en el Lille, firmó libre con la entidad de Orriols hasta junio de 2028. Su incorporación supone un impulso para una plantilla que necesitaba reforzar la defensa con un jugador experimentado. El defensa aporta una gran experiencia acumulada en La Liga, en competiciones europeas y con la selección argelina, de la que ha sido su referente durante los últimos años.

Aïssa Mandi en su presentación con el Levante UD. / Levante UD

Primer contacto con el vestuario

La sesión matinal dejó una de las imágenes más típicas de cada verano. Mandi fue recibido por sus compañeros con el tradicional pasillo de bienvenida antes de incorporarse al trabajo dirigido por Luís Castro. El técnico portugués ya puede contar con uno de los futbolistas llamados a liderar la zaga del equipo.

Su estado físico marcará los plazos de una puesta a punto que el cuerpo técnico pretende acelerar sin asumir riesgos, consciente de la importancia que tendrá el central durante toda la temporada. Su debut con la camiseta granota podría producirse este mismo sábado en el amistoso ante el Albacete, una nueva oportunidad para sumar minutos antes del inicio oficial de La Liga.

Un refuerzo para la defensa

La llegada de Mandi supone un salto de calidad para una defensa que necesitaba refuerzos tras varios movimientos en el mercado. Con más de 200 partidos en LaLiga y experiencia en clubes como Betis, Villarreal y Lille, el argelino aterriza en el Ciutat de València para ejercer como uno de los referentes del vestuario y aportar seguridad a una plantilla que afronta una nueva temporada en Primera División.

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Su llegada permite además aumentar la competencia en el centro de la defensa, donde compartirá posición con jugadores como Dela, Jorge Cabello y Unai Elgezabal. Con Mandi ya integrado en la dinámica diaria del grupo, el Levante da un paso más en la construcción de un proyecto que aspira a consolidarse en la máxima categoría y que continúa perfilando su plantilla antes del cierre de mercado.