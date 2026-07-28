Mandi ya está con el grupo: el Levante suma un refuerzo de peso para la defensa
El internacional argelino se ejercitó por primera vez en la Ciudad Deportiva de Buñol tras finalizar sus vacaciones y ya acelera su puesta a punto de cara al estreno liguero del conjunto levantinista
Aïssa Mandi ya trabaja a las órdenes de Luis Castro. El internacional argelino se incorporó este martes a los entrenamientos del Levante UD en la Ciudad Deportiva de Buñol después de disfrutar de unos días de permiso tras su participación en el Mundial con Argelia. El central, uno de los fichajes más destacados del verano granota, completó su primera sesión de entrenamiento junto a sus nuevos compañeros y comienza así su proceso de adaptación al equipo antes de su estreno liguero frente al Espanyol.
La presencia de Mandi era uno de los movimientos más esperados de la pretemporada. Tras finalizar su etapa en el Lille, firmó libre con la entidad de Orriols hasta junio de 2028. Su incorporación supone un impulso para una plantilla que necesitaba reforzar la defensa con un jugador experimentado. El defensa aporta una gran experiencia acumulada en La Liga, en competiciones europeas y con la selección argelina, de la que ha sido su referente durante los últimos años.
Primer contacto con el vestuario
La sesión matinal dejó una de las imágenes más típicas de cada verano. Mandi fue recibido por sus compañeros con el tradicional pasillo de bienvenida antes de incorporarse al trabajo dirigido por Luís Castro. El técnico portugués ya puede contar con uno de los futbolistas llamados a liderar la zaga del equipo.
Su estado físico marcará los plazos de una puesta a punto que el cuerpo técnico pretende acelerar sin asumir riesgos, consciente de la importancia que tendrá el central durante toda la temporada. Su debut con la camiseta granota podría producirse este mismo sábado en el amistoso ante el Albacete, una nueva oportunidad para sumar minutos antes del inicio oficial de La Liga.
Un refuerzo para la defensa
La llegada de Mandi supone un salto de calidad para una defensa que necesitaba refuerzos tras varios movimientos en el mercado. Con más de 200 partidos en LaLiga y experiencia en clubes como Betis, Villarreal y Lille, el argelino aterriza en el Ciutat de València para ejercer como uno de los referentes del vestuario y aportar seguridad a una plantilla que afronta una nueva temporada en Primera División.
Su llegada permite además aumentar la competencia en el centro de la defensa, donde compartirá posición con jugadores como Dela, Jorge Cabello y Unai Elgezabal. Con Mandi ya integrado en la dinámica diaria del grupo, el Levante da un paso más en la construcción de un proyecto que aspira a consolidarse en la máxima categoría y que continúa perfilando su plantilla antes del cierre de mercado.
- Mamardashvili, ex del Valencia CF, vuelve a estar en el mercado
- El Valencia Basket anuncia otro fichaje masculino
- La Real Sociedad quiere repetir la fórmula Guedes y Soler con el Real Madrid
- La explicación de Bordalás a la salida de Kang In Lee del Valencia CF
- El Valencia CF puede perder a Ryunosuke Sato un mes de competición
- Bryan Zaragoza, fichaje sobre la mesa con una exigencia del Bayern
- Mensaje de Corberán a Danjuma por su futuro en el Valencia CF
- Novedades en el entrenamiento del Valencia: Sadiq es baja para Inglaterra