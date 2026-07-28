Oficial: Ugo Raghouber ficha por el Burnley a cambio de cinco millones de euros

El mercado de fichajes ha abierto la puerta de un nuevo destino al centrocampista Ugo Raghouber, cedido durante el curso 25/26 al Levante. El francés, después de volver al LOSC Lille y formar parte de las primeras semanas de pretemporada, cambia de aires y ficha por el Burnley inglés por cinco millones de euros más un porcentaje de futura reventa, según ha adelantado L' Equipe. El mediocampista de 23 años firma un contrato de cuatro años con el conjunto recién descendido de la Premier League a la Championship y afronta su primera experiencia en Inglaterra.

Raghouber aterriza en Turf Moor tras su estancia de cinco meses en el Ciutat de València donde llegó a disputar 16 encuentros de liga y volvió a coincidir con Luís Castro, su antiguo técnico en el Dunquerke y que apostó por tenerlo de nuevo a su disposición. La efímera etapa del futbolista galo en Orriols se saldó con un rendimiento irregular donde el centrocampista comenzó siendo titular e importante en la creación de juego, pero terminó relegado a un plano secundario y con sensaciones encontradas en cuanto a su fútbol.

Un nuevo capítulo en su carrera

Las primeras declaraciones de Ugo Raghouber como nuevo futbolista del Burnley certifican una nueva etapa en su carrera muy distinta a las anteriores. El francés se muestra "listo para el siguiente capítulo" de su carrera deportiva y recalca su deseo de "concretar el fichaje" nada más conoció las intenciones del cuadro 'claret' por reclutarlo. El centrocampista buscará aportar su granito de arena en un Burnley dispuesto a regresar rápidamente a la Premier League como ya hiciera después de su último descenso hace dos temporadas.

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El equipo de Lancashire se encuentra sumido desde hace unos años en una vorágine de subidas y bajadas de categoría constante. Después de caer a la Championship en la campaña 21/22, el Burnley aun no ha podido acumular más de una temporada consecutiva en la élite ya que desde esa fecha siempre ha descendido la temporada siguiente de ascender. Su último precedente en la segunda división (100 puntos pero segundo puesto) reafirma la igualdad y dificultad del campeonato inglés en el que ahora se sumerge el exgranota Ugo Raghouber.