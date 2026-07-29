El Levante UD Femenino B incorpora a siete jugadoras

El Levante UD Femenino B, que milita en Segunda Federación Futfem (conocida como Segunda RFEF Femenina), ya trabaja con la mirada puesta en la temporada 2026/27, un nuevo curso que afronta con ilusión, ambición y una plantilla reforzada con nuevas incorporaciones.

Alba Dargel

El filial granota ha incorporado a sus filas a Alba Dargel Berdasco (Madrid, 1 de agosto de 2002) para aportar creatividad en la medular del filial granota. La madrileña fue creciendo en las diferentes categorías de la Academia del Atlético de Madrid hasta que en la temporada 2020/21, siendo jugadora del Atleti C, debutó en Primera División, precisamente, contra el Levante UD. En los cursos siguientes, se asentó en el Atlético B, aunque realizó las pretemporadas y jugó varios amistosos a las órdenes del primer equipo. Con el filial rojiblanco, logró el ascenso a Primera Federación en el curso 2022/23 y la permanencia en la campaña 2023/24.

Candela Gálvez

La portería del filial se ha reforzado con la incorporación de Candela Gálvez Ibáñez (Alicante, 6 de febrero de 2009). La guardameta alicantina creció en la cantera del Elche CF antes de dar el salto al filial del Valencia CF. Su destacado rendimiento bajo palos no solo le permitió entrar en la dinámica del primer equipo, sino también recibir la llamada de la Selección Española Sub-16. Tras su paso por el DUX Logroño y el CD Alba Fundación, Candela se incorpora al Levante UD B para aportar seguridad, talento y proyección a la portería granota.

Daniela Hellín

Daniela Hellín Andrés (Valencia, 1 de agosto de 2007) regresa a la capital del Turia. La mediocentro ofensiva se formó en la Academia VCF y llegó a entrenar con el primer equipo. En 2025 puso rumbo a Estados Unidos, donde se estrenó en el fútbol universitario estadounidense de la mano de LSU Tigers, equipo en el que jugó 20 partidos, anotó un gol y repartió una asistencia. Además, a nivel internacional, Daniela ha representado a España en las categorías Sub-15 y Sub-17.

Luna Torremocha

Con la llegada de Luna Torremocha Ibáñez (Valencia, 31 de marzo de 2005), el filial granota suma visión de juego. La centrocampista torrentina se formó en el Valencia CF durante ocho temporadas hasta que recaló en el primer equipo del Elche CF en la campaña 2024/25. Tras su paso por el conjunto ilicitano, donde coincidió con Javier Aguado, disputó 14 partidos y anotó tres goles, Luna se incorporó al filial del Villarreal CF, entrando también en la dinámica del primer equipo.

Paula Domínguez

Otras de las jugadoras que ha incorporado el Levante UD B es Paula Domínguez Castro (Barcelona, 7 de marzo de 2009). La centrocampista barcelonesa ingresó en el FC Barcelona en 2018, desde entonces defendió sus colores durante seis años en los que ha ganado ligas y lucido el brazalete de capitana. En 2025 recaló en el juvenil A del Atlético de Madrid, equipo con el que se erigió campeona de liga, tras disputar 25 partidos, 10 de ellos como titular, y anotar 14 goles.

Ruby Jones

El filial granota suma proyección internacional con la llegada de Ruby Grace Jones (Australia, 16 de enero 2007). La delantera formada en Australia, tomó la valiente decisión en 2024 de jugar fuera de casa y aterrizó en el juvenil del CE Europa. En su primera temporada en el conjunto catalán anotó ocho goles en 21 partidos, unos registros que mejoró en su segunda campaña, en la que firmó 18 dianas en 30 encuentros. En ese último curso también jugó con el filial, entrando, incluso, en dinámica del primer equipo. A nivel internacional, ha ido convocada por la selección australiana sub-19.

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Sirena Celebrini

El Levante UD B incorpora a su plantilla a la delantera canadiense Sirena Celebrini (Canadá, 15 de junio de 2009), futbolista que llega procedente del Treaty United FC, equipo de la máxima categoría del fútbol femenino de Irlanda. Durante su etapa en las categorías inferiores del conjunto irlandés, destacó por su capacidad goleadora y, ya en el primer equipo, por su polivalencia en ataque, ya que puede desempeñarse como delantera, extremo o mediapunta.