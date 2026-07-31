Carlos Espí, el delantero que pedía José Mourinho en el Real Madrid

El Real Madrid vendió a Gonzalo y a partir de ahí se abrió la veda. Se abrió la puerta a realizar un fichaje que venía cocinándose desde hace unos días y que, visto lo visto, tuvo que acelerarse porque Carlos Espí ya tenía otros clubes que andaban al acecho. La prioridad para el conjunto blanco era dar con un delantero tipo 'tanque', pero con capacidad lejos del área. Un perfil Joselu que no fuera solo un rematador, pero que esa fuera su gran virtud. Que pudiera bajar balones y lanzar a los extremos, una posición clave para Mourinho, pero que también supiera ir a rematarlas al corazón del área. Y cuando el técnico luso vio las virtudes de Espí lo tuvo claro. El Madrid, si salía Gonzalo, necesitaba un jugador así. Y no hay muchos en el mundo y menos por ese precio.

Espí explotó definitivamente en 2026 tras el adiós de Calero y la llegada de Luís Castro. No era fácil ni mucho menos responder en una situación tan crítica. Menos aún para un jugador joven, sin casi experiencia en Primera y con una presión bestial a cuestas. Sobre todo porque a Calero se le pidió por activa y por pasiva que apostara por el delantero y no lo hizo. Pero Espí no conoce qué es la presión. Una mezcla de cabeza bien amueblada, confianza en sí mismo y un entorno que ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Y con ese mix, Espí logró salvar al Levante a base de goles.

Más allá de los goles, Espí fue creciendo a pasos agigantados y trabajando en el día a día para ser más completo. Porque el Espí de hace un año era un rematador con buenos movimientos fuera del área, pero con cosas por pulir. Y las ha pulido hasta el más mínimo detalle. Espí baja balones, los aguanta y los da con una facilidad pasmosa. Mejora las jugadas no por cantidad de toques, sino por la calidad de los mismos. Y eso es lo que siempre ha querido Mourinho. Y una de las cosas que le gusta de Espí. El 'rock and roll'. El darla rápido y limpiar jugadas. Y obviamente la capacidad de abrirse hueco en el área incluso cuando está él solo contra tres o cuatro defensas.

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Solución ideal para todos

Como adelantó Ismael Algarra en su canal, Mourinho quería un perfil Joselu para este Madrid, algo que la temporada pasada tuvo con Gonzalo, pero que con su salida provocaba un vacío enorme. Y es ahí dónde entró en acción Espí. Con el ariete en el Santiago Bernabéu todas las partes acaban contentas. El Levante UD mejora su situación económica con la venta de un activo que sabían que salvo sorpresa iba a salir. Y lo hace por la cantidad más alta posible. El Real Madrid encuentra a una solución 'top' a sus problemas en el área y que en según qué contextos puede ser decisiva. Y Carlos Espí da el salto a un club que aspira a todos los títulos posibles, compartirá vestuario con algunos de los mejores del mundo y seguirá creciendo. Una jugada fantástica para todos.