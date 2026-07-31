Carlos Espí ya se entrena en Valdebebas a las órdenes de Mourinho: fecha y hora de su posible debut

Carlos Espí ya está en Valdebebas a las órdenes de José Mourinho. El delantero valenciano, de 20 años, se convirtió el jueves en nuevo jugador del Real Madrid tras pagar su cláusula de 25 millones al Levante UD ya se ha ejercitado durante este viernes junto a sus nuevos compañeros del conjunto blanco. ¿Cuándo será su debut con la elástica madridista?

El Real Madrid se ha ejercitado este viernes en la última sesión antes de emprender el viaje hasta Austria, donde jugará su tercer partido de la pretemporada contra la Fiorentina este sábado 1 de agosto a las 18 horas. Todavía se desconoce si Espí formará parte de la expedición, pues solo ha participado en un entrenamiento con sus nuevos compañeros, pero en caso de hacerlo, este sábado a las 18:00 horas podría debutar como jugador del Madrid en un amistoso ante la Fiorentina. Será el tercer compromiso del verano tras los duelos ante Alcorcón y Leganés.

El jugador llegó a primera hora a las instaciones de Valdebebas, donde conoció a Mourinho y a los que serán sus compañeros las próximas temporadas, y de ahí directamente saltó al terreno de juego para ejercitarse por primera vez como jugador del Real Madrid.

Carlos Espí, en el entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas. / Real Madrid

Petición directa del técnico

El fichaje del ariete valenciano ha sido petición expresa de José Mourinho, que quería tener a sus órdenes a un delantero espigado, perfil Joselu, que pueda resolver partidos de revulsivo gracias a su presencia en el área rival, más con la salida de Gonzalo. El internacional sub-21 con la selección española es el quinto fichaje del verano madridista, tras los de Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva y Konaté. Sin embargo, es solo el segundo que se ha entrenado ya en la Ciudad Deportiva, además del neerlandés.

Su traspaso supone una operación de enorme relevancia para el Levante UD, ya que se convierte en la mayor venta de un futbolista procedente de la cantera Granota en la historia de la entidad, un reflejo del crecimiento del jugador y del excelente trabajo realizado en la formación de talento en la Ciudad Deportiva.

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Con 21 años, Carlos Espí ha jugado tres temporadas en el Levante, en las que ha disputado 66 partidos y ha marcado 20 goles. En la pasada temporada, fue designado mejor jugador sub-23 de la Liga.