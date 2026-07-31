Las primeras declaraciones de Carlos Espí como jugador del Real Madrid: "Ha sido todo muy rápido"

Carlos Espí ya habla como jugador del Real Madrid. El delantero valenciano ha entrenado con el conjunto blanco en la ciudad deportiva de Valdebebas y ha atendido a la televisión oficial del club en sus primeras declaraciones como jugador merengue.

Fichaje relámpago

"Ha sido todo muy rápido. Es una sensación única, es inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo”

Primer día

“Está siendo increíble, no me lo esperaba. Todos son muy buena gente y me han acogido muy bien. Muy contento con el primer día. Cuidan cada detalle y las instalaciones son increíbles”.

Cuerpo técnico de Mourinho

"Están en todo. Cuidan cada detalle".

Ambición

"En cada oportunidad que tenga voy a dar el máximo".

Perfil de delantero

Soy un jugador referencia que me gusta estar dentro del área para, en cualquier ocasión, estar preparado. Y lo más importante, voy dar el máximo por el Real Madrid y poder devolver la confianza que me dé el míster”

Posible debut

Carlos Espí ya está en Valdebebas a las órdenes de José Mourinho. El delantero valenciano, de 20 años, se convirtió el jueves en nuevo jugador del Real Madrid tras pagar su cláusula de 25 millones al Levante UD ya se ha ejercitado durante este viernes junto a sus nuevos compañeros del conjunto blanco. ¿Cuándo será su debut con la elástica madridista?

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El Real Madrid se ha ejercitado este viernes en la última sesión antes de emprender el viaje hasta Austria, donde jugará su tercer partido de la pretemporada contra la Fiorentina. El jugador forma parte de la convocatoria ofrecida por el técnico luso para este encuentro, que se disputará este sábado a las 18:00 horas podría debutar como jugador del Madrid en un amistoso ante la Fiorentina. Será el tercer compromiso del verano tras los duelos ante Alcorcón y Leganés.