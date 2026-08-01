Carlos Espí ya sabe lo que es jugar con el Real Madrid: "Me siento el hombre más feliz del mundo"

La nube en la que habita Carlos Espí desde que fichó por el Real Madrid no para de ascender. Sus últimas 72 horas son una auténtica locura: traspaso del Levante al club blanco a cambio de 25 millones de euros, entrenamiento bajo las órdenes de José Mourinho, viaje a Austria y debut como madridista luciendo el dorsal '40'. El canterano levantinista disputó los últimos 15 minutos contra la Fiorentina aportando presencia en el área y capacidad para rematar centros laterales. De hecho, en el descuento, cabeceó un envío de Trent Alexander-Arnold que se marchó por encima del larguero, pudiendo ser el 2-3 para el Real Madrid. Sin embargo, poco se comió la cabeza, ya que la sonrisa que dejaba vislumbrar su felicidad evidenció su estado de ánimo, por mucho que haya vivido "tres días inexplicables".

"La verdad es que me siento el hombre más feliz del mundo, estoy muy contento. Han sido tres días inexplicables. La verdad es que no llevo ni 72 horas en el Madrid, ya he entrenado con mis compañeros, he debutado… y muy feliz", dijo Espí en zona mixta tras el partido, asimilando todavía lo frenético e impactante que le ha supuesto su fichaje por el Real Madrid. "En ese momento me quedo en shock, no me lo creía". Pese a ello, su realidad pasa a ser la de un futbolista de absoluta élite donde uno de los mejores entrenadores del mundo exprimirá al cien por cien todos sus atributos. "Mourinho me pidió que sea yo, que esté en el área, porque el partido estaba complicado, y que me deje la piel. Estoy aquí para ayudar a mis compañeros, para dar el máximo, para aprovechar todas las oportunidades que me dé el míster... Eso es lo que voy a hacer".

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Un respiro para asimilarlo todo

Lleva muy pocos días en el vestuario de Valdebebas, pero Espí ya se siente como si fuera un 'veterano'. "Los jugadores están muy encima de mí. Yo conocía ya al hermano de Joan Martínez. La verdad es que me ha sorprendido todo. Los jugadores de la primera plantilla, Güler, Valverde, Carreras… Estoy muy contento". Ahora, Carlos Espí espera que las revoluciones provocadas por su incorporación al Real Madrid disminuyan no solo para asimilar todo lo sucedido, sino también para compartirlo y disfrutarlo con sus seres más queridos. "La verdad es que solo he visto a mis padres. Aún no he visto a mis amigos, ni a mi familia, ni nada. Están flipando. Estoy muy contento por ello. Ha sido una semana de mucho estrés porque al final es una noticia que todo el mundo quiere. Estaban mis amigos todo el día preguntándome, todos mis compañeros del Levante, toda mi familia. No quería decir nada y la verdad es que fue un poco estresante".