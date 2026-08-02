De Gessime Yassine a Carlos Espí: Luís Castro es sinónimo de rentabilidad deportiva y económica

El traspaso de Carlos Espí al Real Madrid es la definición de que la vida da muchas vueltas. Su papel residual en la primera vuelta contrastó con su trascendencia en la segunda, donde aupó al Levante hacia la permanencia anotando 11 goles desde enero hasta mayo, sumando un total de 1339 minutos en toda la temporada. Sus estadísticas han maravillado en el Viejo Continente, teniendo a la Premier League, la Bundesliga y la Serie A encima de él, hasta que el deseo de José Mourinho en incorporarlo a sus filas lo catapultó al Real Madrid. 25 'kilos' ingresó el Levante por un traspaso que se convirtió en el segundo más caro de su historia y en el más elevado de un futbolista de su cantera.

Sin embargo, Luís Castro aglutina un alto porcentaje de culpa después de haberle dado las llaves de la delantera levantinista. Confió plenamente en sus facultades y lo convirtió en un delantero estrella. "Cuando llegó Luís y lo vio dijo: en tres meses vais a ver de lo que es capaz él y de lo que podemos hacer con él. Lo ha demostrado", aseguró Jose Gila, secretario técnico del Levante, durante una entrevista con Superdeporte en el mes de junio. A Luís Castro no le tiembla el pulso a la hora de dar oportunidades si se trata de un futbolista joven. De hecho, a Espí lo rescató del ostracismo, dándole el 94,85 por cien de los minutos disputados con una revalorización evidente.

Carlos Espí celebra el gol que le dio la victoria al Levante UD ayer por la noche / LALIGA

No obstante, no es la primera vez que el entrenador portugués potencia virtudes y hace que las arcas de un club florezcan de manera abundante. En su primera toma de contacto con el US Dunkerque, club al que aterrizó a finales de septiembre en 2023, se encontró con un Gessime Yassine que, a sus 17 años de edad, empezó con el filial tras competir en un contexto amateur con el sub19 del conjunto procedente de la ciudad portuaria del norte de Francia. Sin embargo, Luís Castro detectó un talento especial en el extremo que le llevó a reclutarlo para los 'mayores' a las primeras de cambio. Desde entonces, Gessime fue ganándose la confianza del actual entrenador del Levante, cogiendo protagonismo y convirtiéndose en una pieza trascendental en un Dunkerque que, en la temporada 24/25, promocionó a la Ligue 1 y se quedó a las puertas de la final de la Coupe de France después de caer eliminado contra el PSG.

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La venta más cara del Dunkerque

Sus estelares actuaciones también despertaron interés en Europa... hasta que el Racing Club de Strasbourg no solo lo incorporó a sus filas, sino que lo convirtió en la venta más alta en la historia del Dunkerque: 7 millones de euros. Un año más tarde, Luís Castro utilizó la fórmula que empleó con Gessime Yassine para aplicársela a un Carlos Espí que, tras dejar 25 millones en las arcas del Ciutat gracias a la confianza que depositó en él el nacido en Moreira de Cónegos, ya está bajo las órdenes de Mourinho. Ante un club que apuesta por dar oportunidades a los jóvenes y explotar su cantera, Luís Castro se convierte en el mejor aliado para la política que tiene el Levante en marcha.