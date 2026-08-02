Calero comparte vídeo sobre Carlos Espí tras su fichaje por el Real Madrid y comunica su adiós en redes: "Hay momentos en los que el mejor mensaje es el silencio"

El fichaje de Carlos Espí por el Real Madrid sigue dejando reacciones. Una de las más destacadas ha sido la de Julián Calero, quien aprovechó sus redes sociales para felicitar al delantero y, al mismo tiempo, reivindicar el trabajo que el cuerpo técnico del Levante realizó con el futbolista durante la temporada 2024-25 y parte de la 2025-26, cuando el atacante comenzó a formar parte de la dinámica del primer equipo.

Carlos Espí, nuevo jugador del Real Madrid. / Real Madrid

Acompañando un vídeo con imágenes de aquella etapa, el entrenador madrileño quiso recordar que el crecimiento de un futbolista va mucho más allá de los minutos que disputa sobre el terreno de juego. Un mensaje que también sirve como respuesta a quienes cuestionaron la gestión que hizo del joven delantero durante su estancia en el banquillo levantinista.

Calero reivindica el trabajo con Espí

Julián Calero compartió en Instagram un extracto de una rueda de prensa de su etapa en el Levante para reivindicar el trabajo realizado con Carlos Espí. “La gente no se da cuenta de lo que estamos haciendo con Carlos Espí, es lógico”, afirmaba entonces el técnico, antes de explicar que “le hemos dado un cambio de un chaval juvenil a un jugador profesional”, trabajando aspectos como los hábitos, el peso, la preparación física y la agilidad.

Julián Calero da voces a los suyos durante el Levante - Athletic / Germán Caballero

El madrileño lamentaba que “la gente solamente ve si juega o no juega desde el principio”, sin conocer “el trabajo que hay detrás por parte del cuerpo técnico”. También respondía a las críticas que recibió por la gestión del delantero: “Hay algunos que te acusan casi de que estás estropeando a Espí o de que no le estás dando oportunidades”. Por último, destacaba el potencial y la actitud del atacante: “Estoy muy contento con el trabajo de Carlos en su día a día. Es un chico súper humilde y trabajador”. Tras la llegada de Luis Castro al banquillo, Espí se consolidó como titular, marcó 11 goles y dio el salto definitivo antes de fichar por el Real Madrid.

Calero anuncia su adiós a las redes sociales

La publicación sobre Carlos Espí podría ser una de las últimas de Julián Calero en redes sociales. El técnico anunció que dejará de publicar y comentar en sus perfiles para centrar toda su atención en el Real Oviedo. “Hay momentos en los que el mejor mensaje es el silencio”, comienza escribiendo. “A partir de hoy dejaré de publicar y comentar en mis redes sociales. Lo hago para dedicar toda mi energía, mi tiempo y mi concentración exclusivamente a mi Real Oviedo, evitando cualquier interpretación que pueda desviar el foco de lo verdaderamente importante”. El entrenador concluye agradeciendo el cariño recibido y asegurando que espera reencontrarse con los aficionados “donde más me gusta estar… en los campos de fútbol”.

Comunicado RRSS de Calero / Julián Calero

El mensaje íntegro de Julián Calero en Instagram

“Mucha suerte y ENHORABUENA, Carlos Espí por este gran paso en tu carrera con tu fichaje por el Real Madrid.

Me siento muy orgulloso de haber podido formar parte de tu proceso de crecimiento y maduración como futbolista. Siempre afrontaste cada propuesta de mejora con humildad, compromiso y una enorme predisposición para aprender. Esa actitud ha sido una de tus mayores fortalezas.

Nuestra relación jugador-entrenador siempre estuvo basada en la confianza, el trabajo y el deseo constante de seguir evolucionando.

Estoy convencido de que esto es solo el principio.

Tienes una gran capacidad y, sobre todo, una mentalidad que te llevará muy lejos.

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Disfruta del camino y sigue siendo tú. Te mereces este gran paso en tu carrera."