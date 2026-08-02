Oficial: el Levante anuncia el fichaje de Yanis Musuayi para la delantera

El Levante UD se ha movido rápido en el mercado. Vende un delantero (Carlos Espí) y a los dos días tiene a un delantero que llegue para competir por un puesto en el once de Luís Castro. El Levante UD logra así además uno de los grandes objetivos y es que el delantero que llegara para ocupar el puesto del ariete de Tavernes de la Valldigna pueda disputar encuentros de pretemporada y que al menos esté varias semanas a las ordenes de su nuevo 'jefe' para incorporar conceptos. Así lo ha hecho oficial el propio club en sus redes sociales:

Comunicado del Levante UD:

El Levante UD y el Club Brujas han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Yanis Musuayi, quien queda vinculado a la entidad levantinista hasta el mes de junio de 2030.

El delantero belga (26 de junio de 2007) recala en el conjunto de Orriols tras completar una destacada temporada en la Challenger Pro League, la Segunda División de Bélgica, defendiendo los colores del Club NXT, equipo filial del Club Brujas. Además, el atacante también brilló en la UEFA Youth League, competición en la que disputó diez encuentros y anotó seis goles.

Musuayi inició su formación en las categorías inferiores del KSKL Ternat, AFC Tubize, FCV Dender, KAA Gent, KSC Lokeren y KMSK Deinze, club con el que debutó en el fútbol profesional en 2024. Ese mismo año, el Club Brujas incorporó al joven delantero a su disciplina, donde continuó con su progresión en la Challenger Pro League. En la categoría de plata del fútbol belga ha jugado 44 partidos y ha marcado siete goles.

Su crecimiento y rendimiento también le han permitido representar a la Selección de Bélgica en las categorías Sub-18 y Sub-19, consolidándose como una de las jóvenes promesas del fútbol belga.

Yanis Musuayi se incorporará los próximos días a la disciplina granota para ponerse a las órdenes de Luís Castro e iniciar una nueva etapa como futbolista del Levante UD.

¡Bienvenido, Yanis!

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Momento de forma de Etta Eyong

La situación del delantero es compleja. A principios de mercado, el club no se cerraba a una posible salida si llegaba una buena oferta por el punta camerunés, pero la realidad es que por el momento no han llegado y además su trabajo está siendo muy bueno. El futbolista fue una de las notas más positivas en el duelo ante el Albacete de este mismo sábado, donde fue protagonista en los dos tantos. El primero tras una buena presión que terminó en robo y que permitió a Brugué hacer el 1-1. El segundo tras ganar el espacio en el área y rematar en hasta en dos ocasiones para confirmar la remontada. El jugador se siente fuerte, quiere hacerse con la titularidad y si recuper el nivel del inicio de curso pasado, Etta Eyong puede ser uno de los grandes 'fichajes' para este inicio de campaña.