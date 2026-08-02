Yanis Musuayi se convierte en la gran apuesta del Levante UD: 60 millones de cláusula para su nuevo delantero

El aterrizaje de Yanis Musuayi al Ciutat de València se percibe como el sustituto de Carlos Espí, pero su fichaje por el Levante, ni mucho menos, es la reacción inmediata tras la salida de su delantero estrella al Real Madrid. Desde las oficinas del coliseo de Orriols acordaron la incorporación del atacante belga semanas antes de que el traspaso de su canterano al Santiago Bernabéu se cristalizase, siendo la muestra de que detrás de la figura de Yanis Musuayi hay una apuesta firme por sus servicios.

Tal es la confianza en el delantero que, según pudo saber SUPER, tendrá una cláusula de 60 millones de euros. Bajo la cifra estipulada hay un seguimiento exhaustivo de varios meses atrás, donde diferentes estamentos del club fueron a ver sus partidos tanto en Bélgica como en la Youth League destapándose, a ojos del Viejo Continente, como un atacante a tener muy en cuenta de cara al futuro.

Noticias relacionadas

Yanis Musuayi. / AGENCIAS

Contrato hasta 2030

Ante el emergente interés de grandes equipos de Europa, entre ellos el FC Barcelona, el Levante se ha adelantado a la amplia nómina de competidores que pugnaban por los servicios de Yanis abonando, según pudo averiguar Superdeporte, 2,5 millones fijos más 500.000, que dependen de objetivos, y firmándolo hasta 2030. Contrato de primer equipo a sus 19 años de edad y oportunidad de ganarse un puesto bajo la lupa de Luís Castro, entrenador que define sus alineaciones en función del rendimiento semanal sin mirar nombres ni etiquetas.