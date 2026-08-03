Ryan explica su regreso al Levante: “Era una opción demasiado buena como para dejarla pasar”

El Levante ya ha cerrado una de las renovaciones más importantes del verano. Mathew Ryan seguirá defendiendo la portería granota después de alcanzar un acuerdo para renovar una temporada más en el Ciutat de València, una decisión que el propio guardameta australiano tenía muy clara una vez analizó todas las posibilidades que tenía sobre la mesa.

El internacional australiano, que disputó 36 encuentros la temporada pasada, fue una de las piezas fundamentales en la permanencia levantinista, explicó en los medios oficiales del club los motivos que le llevaron a regresar a Orriols tras su debut en el Mundial de 2026 con la selección australiana.

“Lo que hicimos el año pasado fue especial”

Ryan reconoció que el proyecto deportivo y el ambiente que encontró en el vestuario fueron decisivos para aceptar la propuesta del Levante. El meta aseguró que “tener la posibilidad de volver” a un grupo como el de la temporada pasada era una ocasión difícil de rechazar y calificó la posibilidad de regresar como “una opción demasiado buena como para dejarla pasar”.

El australiano recordó el camino recorrido durante la temporada anterior y destacó la conexión creada entre la plantilla, el cuerpo técnico y la afición. Para Ryan, el equipo construyó algo muy especial durante el curso pasado y existe la sensación de que todavía quedan objetivos por alcanzar juntos.

El peso del vestuario y la afición

En sus declaraciones, el también exguardameta del Valencia CF, puso especial énfasis en el valor humano del grupo. Destacó la unión existente dentro del vestuario granota y aseguró que disfruta trabajando junto a unos compañeros con los que mantiene una relación muy cercana. Además, mostró su ilusión por reencontrarse con la afición levantinista y volverla a sentir cerca en el estadio.

La continuidad del portero supone una noticia especialmente relevante para Luis Castro que mantiene en la plantilla a uno de los futbolistas con más experiencia internacional del vestuario.

Ryan en un encuentro con el Levante UD la temporada pasada / EFE

A sus 34 años, Ryan ha pasado por clubes como el Valencia CF, Brighton, Arsenal, Real Sociedad, Roma o Lens y acumula más de un centenar de internacionalidades con Australia, selección de la que además ha sido capitán.

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Tras varias semanas de incertidumbre y después de tomarse un tiempo para decidir su futuro una vez finalizado el Mundial, el guardameta ha optado por seguir vinculado al Levante. Una elección que en Orriols interpretan como un importante refuerzo de cara al inicio de temporada.