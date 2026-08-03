Estas han sido las primeras palabras de Musuayi como jugador del Levante UD

El Levante UD solamente ha necesitado 2 días para encontrar el recambio de Carlos Espí. Tras la marcha del delantero valenciano al Real Madrid, el conjunto granota ha apostado por el fichaje de Yanis Musuayi como delantero para la próxima campaña. El club hizo oficial la operación ayer por la mañana y hoy ya ha dado sus primeras declaraciones como jugador del Levante UD.

La buena relación con Luís Castro fue clave

La conexión entre Yanis Musuayi y Luís Castro fue inmediata y una de las claves de su fichaje; así lo ha explicado a través de las redes sociales del Levante UD: “La primera vez que hablé con el entrenador les dije a mis padres que quería venir porque me había sentido bien. Me comentó que le gustan los equipos ofensivos”. El futbolista ha firmado un contrato para las próximas 4 temporadas y se muestra muy feliz de su decisión. “Conozco al Levante UD de antes porque sigo LaLigay sé que es un gran club. Estoy muy contento de venir aquí”, afirmó Yanis Musuayi.

Musuayi, en el Club Brujas. / AGENCIAS

Tras sus primeras horas como jugador del Levante UD, Musuayi ha hablado muy bien de sus compañeros. “Me he encontrado mucha calidad, buena gente y sé que tengo que trabajar bastante porque hay mucho nivel aquí”, ha comentado el futbolista. El delantero ha afirmado que se va a “enfocar” en mejorar y en “trabajar al máximo” para dar la mejor versión de sí mismo.

Seis goles en la Youth League

Durante la temporada pasada, el delantero belga jugó 38 partidos con el filial del Club Brujas. Fue capaz de anotar 13 goles, de los cuales 6 fueron en la Youth League, la Champions League de los filiales. A lo largo de su carrera, también ha jugado 10 partidos con la selección belga sub-19 y ahora está a la espera de la llamada de la selección sub-21, o incluso de la absoluta si da un buen nivel con el Levante UD.

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Yanis Musuayi. / AGENCIAS

"Listo para luchar por vuestros colores"

Yanis Musuayi ya está listo para debutar y ha cerrado el vídeo de presentación que ha subido el club saludando a la afición. “Hola granotes, soy Yanis Musuayi. Estoy muy feliz de estar aquí y estoy listo para luchar por vuestros colores”, ha declarado el futbolista.