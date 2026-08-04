Dela confirma la motivación del vestuario del Levante UD: "Nos vamos dejar la vida como el año pasado"

El Levante UD ultima los preparativos para una nueva lucha encarnizada por la salvación en Primera División. Uno de los capitanes del conjunto granota, Dela, ha comparecido hoy tras la tradicional ofrenda del club de Orriols a la Virgen de los Desamparados y analiza el estado del vestuario levantinista a menos de dos semanas del estreno liguero. El zaguero madrileño hace énfasis en la fortaleza de un grupo "muy sano" y capaz de acoger a los nuevos fichajes "para que cualquiera que venga se sienta como en casa".

El '4' asegura que el vestuario es "una familia" y su unión es "una de las bases para conseguir el objetivo". El central no olvida el sufrimiento de la temporada pasada, pero lo toma como ejemplo de la exigencia mínima que tiene que tener la plantilla "para dar las mismas alegrías" a la parroquia azulgrana. El mensaje que lanza Dela "es el del año pasado" en términos de pelea dado el "potencial de los equipos en contra", aunque apuesta porque el grupo "se va a dejar la vida" con el fin de mantener al Levante "donde merece estar" una campaña más.

Roger Brugué celebrando un gol en pretemporada / Levante UD

El nuevo Levante UD de Luís Castro

La filosofía de trabajo en el Ciutat de València ha cambiado radicalmente desde la llegada de Luís Castro. El técnico portugués comenzó a implantar su modelo de juego a mediados del curso anterior y ahora ha contado con casi dos meses para perfeccionar su idea. Dela reconoce que la carga y el volumen de entrenamientos esta siendo "como en temporada normal" y el equipo lo agradece a modo de asimilar conceptos. La escuadra azulgrana mantiene hábitos que ya tenía la temporada 25/26 y que valieron una permanencia en Primera División, pero que "al no tener tanto tiempo con el míster no los teníamos interiorizados".

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Un aspecto que sí ha variado respecto a la pasada campaña es la capitanía tras las salidas de Pablo Martínez, Morales y Unai Elgezabal (pendiente de ser oficial). De esta manera, Roger Brugué se convierte en el primer capitán, mientras que Dela e Iván Romero asumen galones como poseedores alternativos del brazalete. El central reconoce que el extremo no solo "es un gran capitán y se lo merece", sino que desde hace tiempo "está ejerciendo como tal".