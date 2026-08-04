El Espanyol pierde a Kike García antes del debut contra el Levante UD

El RCD Espanyol afronta un importante contratiempo a escasos días del inicio de LaLiga. Kike García, una de las referencias ofensivas del conjunto blanquiazul, se perderá el estreno liguero ante el Levante UD tras confirmarse una lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha. El delantero había firmado una pretemporada muy positiva y se perfilaba como una pieza clave para el debut del equipo.

La baja del veterano atacante supone un problema para el técnico perico de cara a un encuentro que se prevé exigente. El Levante UD visitará el RCDE Stadium con la moral por las nubes después de completar una segunda vuelta histórica la pasada campaña, una reacción que le permitió cumplir sus objetivos cuando parecía muy complicado. Los granotas, dirigidos por Luis Castro, confían en mantener esa dinámica positiva desde la primera jornada y tratar de aprovechar la ausencia de uno de los futbolistas más experimentados del Espanyol.

Comunicado íntegro del Espanyol

"En el partido amistoso disputado entre el RCD Espanyol y el Middlesbrough FC en el Riverside Stadium, Kike García tuvo que ser sustituido en el minuto 18 por unas molestias físicas.

Las pruebas médicas realizadas en el delantero blanquiazul en las últimas horas confirman una lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha.

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El futbolista será intervenido este miércoles. Su evolución marcará los plazos de recuperación y disponibilidad para volver a la dinámica del equipo."