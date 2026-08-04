Pablo Sánchez actualiza el mercado de fichajes del Levante UD: "Nuestra prioridad es reforzar la defensa"

El Levante UD ha realizado en el día de hoy su tradicional ofrenda a la Virgen de los Desamparados de Valencia. La primera plantilla masculina y femenina, acompañadas de los respectivos cuerpos técnicos y directiva, ha visitado como cada año la Basílica de la Plaza de la Virgen para pedir una temporada 26/27 repleta de éxitos deportivos en clave granota. Concluido el acto, el presidente de la entidad, Pablo Sánchez, ha declarado ante los medios de comunicación acerca de la situación del conjunto del Ciutat de València en el mercado de fichajes a menos de dos semanas del estreno liguero en el RCDE Stadium.

El máximo dirigente del club ha repasado el capítulo de entradas y salidas con el adiós de Unai Elgezabal apareciendo en el horizonte. El central, ausente hoy en la visita a la Basílica al igual que Kervin Arriaga, Mandi, Dani Martín y Edgar Alcañiz, podría estar viviendo sus últimas horas como levantinista después de que el mandatario dejara claro que habrá "noticias pronto" sobre el futuro del zaguero vasco, que aun no se ha estrenado en esta pretemporada.

Sin salirse de la línea defensiva, Pablo Sánchez reconoce que la prioridad del Levante en estos momentos es "reforzar la posición de central" ante la escasez de efectivos. Pese a la incorporación del argelino Aïssa Mandi y el regreso de cesión de Jorge Cabello, la dirección deportiva sigue estudiando el mercado de defensas para apuntalar una zona del campo que la temporada pasada fue de menos a más.

Pablo Sánchez, presidente del Levante, en la sala de prensa del Ciutat de València / M. Á. Montesinos

Una plantilla pendiente de movimientos

El presidente del club admite que el equipo está "prácticamente hecho", pero no cierra la puerta a posibles salidas y asegura que están "preparados ante cualquier movimiento". Con menos de un mes de mercado de fichajes por delante, el conjunto dirigido por Luís Castro dispone de "jugadores atractivos para otros clubes de España y del extranjero", aunque con la ventana de traspasos abierta "seguramente habrá entradas" dependiendo de las bajas que presente la escuadra de Orriols en las próximas semanas.

Uno de los futbolistas que todavía no cuenta con su futuro garantizado es Etta Eyong, que marcó el pasado sábado su primer gol de la pretemporada. El camerunés se muestra feliz con sus compañeros y trabaja como uno más en la plantilla formando parte de los planes a corto plazo del club granota. Sin embargo, Pablo Sánchez no confirma la continuidad del atacante ya que "asegurar algo al 100% hoy no es posible". Sin embargo, el máximo dirigente aboga por su estadía en el Ciutat de València y desea "una temporada buena si se queda" para el ariete ex del Villarreal.

Primer entrenamiento de Carlos Espí con el Real Madrid. / REAL MADRID

Mensaje de despedida a Carlos Espí

Después de un movimiento llevado en silencio por Levante y Real Madrid para cerrar el traspaso de Carlos Espí, Pablo Sánchez se ha deshecho en elogios hacia el nuevo delantero blanco. El mandatario reconoce que "es una pena prescindir de un jugador de su categoría y talento", pero acepta que es "una muy buena operación para el club" y que el Levante no puede "cortar la proyección a nadie".

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El presidente define al atacante de Tavernes de la Valldigna como un estandarte a seguir y "un jugador que quieres casi como familia". El directivo agradece "eternamente" en nombre del club al futbolista, que se despidió de la entidad en sus redes sociales hace unos días, y espera que sin sus goles el conjunto granota siga aspirando a "disfrutar como el año pasado" logrando el objetivo de la salvación y continuando "muchos años en Primera División".