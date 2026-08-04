Unai Elgezabal se marcha del Levante UD con destino Segunda División

El Levante continúa moviendo sus fichas en el mercado de fichajes después de seis incorporaciones y ocho salidas. El conjunto granota, a falta de oficialidad, sumará un nuevo futbolista a la lista de bajas en las próximas horas con el adiós de Unai Elgezabal. Según ha adelantado la Cadena SER, el central vasco se desvinculará de la entidad del Ciutat de València y pondrá rumbo a la SD Eibar de Segunda División.

El zaguero todavía no ha gozado de minutos en lo que va de pretemporada y, sumado a su larga lesión de la temporada pasada, no viste la elástica azulgrana desde el pasado 8 de febrero en San Mamés. El futbolista de 33 años llegó a Orriols de la mano de Julián Calero después de que ambos coincidieran en el Burgos CF y desde sus primeros partidos ejerció de líder dentro y fuera del terreno de juego.

El defensa central Elgezabal se halla entre las opciones del entrenador para reemplazar a Vencedor / Levante UD

Un adiós descafeinado

La etapa de Unai Elgezabal en el Levante apunta a concluir de forma anticlimática dada su importancia en el ascenso a Primera División del conjunto granota. El curso pasado se estrenó en la máxima categoría con un primer tramo de liga complicado a nivel individual y colectivo, y terminó de manera abrupta por un problema físico en su rodilla que le apartó del césped desde el mes de febrero en adelante.

Noticias relacionadas

Pablo Sánchez, presidente del club, ha confirmado hoy en la visita de la entidad a la Virgen de los Desamparados que la prioridad de la dirección deportiva es reforzar la posición de central. La salida del zaguero de Barakaldo es el tercer movimiento del verano en el centro de la defensa tras el regreso de su cesión al CD Mirandés de Jorge Cabello y el fichaje como agente libre de Aïssa Mandi hasta 2028.