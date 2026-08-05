El Levante UD Femenino se marca el objetivo de ganar la liga y recuperar su identidad

El Levante UD Femenino vuelve a tener sobre la mesa la palabra "proyecto" después de tocar fondo en la temporada 25/26 y descender a Primera Federación. La entidad azulgrana que escribió historia en el fútbol femenino desde sus inicios perdió la categoría de forma lenta y dolorosa y que, si bien no se consumó de forma oficial hasta el mes de mayo, la sensación era la de un equipo destinado a caer de la Liga F varios meses antes.

El hecho de certificar un hito tan negativo como el de jugar por primera vez en segunda división provocó una revolución en la plantilla y el cuerpo técnico. La llegada al banquillo de Javier Aguado fue solo el primero de una larga lista de cambios que, no solo han brindado sabia nueva al vestuario levantinista, sino que han recuperado la exigencia y la ambición de una sección que aun no ha dicho sus últimas palabras.

Entrenamiento del Levante UD Femenino / Levante UD

El Levante UD Femenino no se esconde

La palabra "ascenso" retumba en el vestuario del Levante Femenino y no en el mal sentido del término. Desde el primer día que el proyecto 26/27 echó a rodar, directiva, entrenador y plantilla ha transmitido que el objetivo es regresar a la Liga F e incluso "ganar la liga". La meta no se queda únicamente en volver a la máxima categoría ya que otro de los retos que se propone el cuadro azulgrana es "devolver al Levante a los puestos altos de la tabla".

El primer paso no es otro que abandonar la Primera Federación con la mayor brevedad posible y, además, comenzar a crear "una identidad" que refleje el espíritu de lucha de uno de los clubes pioneros del fútbol femenino. Con el propósito de esta campaña marcado, lo único que resta es que empiece la competición liguera y el conjunto dirigido por Javier Aguado peleé "hasta el final".

Deberes hechos para la pretemporada

El trabajo realizado hasta la fecha por la dirección deportiva y el cuerpo técnico entra en unos plazos que permiten al Levante Femenino llegar a la pretemporada con los deberes hechos. Con "la plantilla cerrada" salvo intereses de última hora en palabras del entrenador, el equipo se encuentra ya en su tercera semana de entrenamientos y con las dobles sesiones exprimiendo al máximo a las futbolistas.

Una de las caras nuevas del conjunto granota, Yolanda Sierra, reconoce que la adaptación al clima y a la carga de trabajo es dura, pero necesaria para "cuando comencemos a competir". De hecho, la central admite que las instalaciones y el desempeño del cuerpo técnico responde "por encima de las expectativas" que tenía la jugadora, que se reencuentra en el Levante Femenino con algunas viejas conocidas del Atlético de Madrid.

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El entendimiento del grupo dada su experiencia previa juntas en el club colchonero hará más sencilla su integración en Orriols, tanto dentro como fuera del terreno de juego. "Tener caras conocidas siempre es un plus", admitió la madrileña tras la tradicional ofrenda del Levante a la Mare de Déu dels Desamparats. El conjunto granota comenzará a probarse de cara a su lucha por el ascenso a partir del próximo 12 de agosto y se medirá a Valencia CF, CD Alba Fundación, Elche CF, Alhama CF y Villarreal CF durante la pretemporada.