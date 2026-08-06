Hugo Sotelo confía en la solidez defensiva del Levante UD: "Somos un equipo difícil de marcar goles"

El Levante UD no logró pasar su prueba de fuego particular de la pretemporada frente al Villarreal CF. El conjunto de Luís Castro sigue trabajando para llegar con las mejores sensaciones al estreno liguero y, si bien el marcador ante el submarino amarillo fue desfavorable, el sabor de boca granota no fue del todo negativo. Hugo Sotelo confirmó tras el partido que el equipo no baja la cabeza como consecuencia de la derrota, sino que pondrá su empeño durante la semana "para corregir" fallos como el que desencadenó en el gol de Logan Costa.

El centrocampista reconoció que al cuadro azulgrana le fue complejo "entrar en el partido", pero la tanda de cambios al descanso y el "paso de los minutos" hizo que el equipo levantinista se sintiera "mejor". Ante un resultado que "es lo de menos", los hábitos que implementó el técnico portugués y que tuvieron la recompensa de la permanencia en Primera División ya empiezan a "verse reflejados en los partidos".

La buena sintonía del vestuario, clave

El Levante encara la temporada 26/27 con una plantilla repleta de cambios, pero con un grupo muy unido y capaz de acoger a las nuevas incorporaciones en poco tiempo. Algunos de los fichajes, entre los que se encuentra Hugo Sotelo, han recalcado en diversas ocasiones la cercanía del vestuario y la facilidad para integrarse gracias a la "gente de casa". En el caso del futbolista cedido por el Celta de Vigo, la alegría es doble al haberse reencontrado con un viejo conocido para él como Manu Sánchez después de coincidir en el propio club gallego antes de la primera llegada del lateral al Ciutat de València.

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La buena sintonía del conjunto granota se traduce al terreno de juego conformando un equipo "difícil de marcar goles y superar entre líneas", aunque con diferentes problemas que trabajar previo al debut en liga. El error de comunicación entre Kervin Arriaga y Mathew Ryan que derivó en el 1-0 groguet fue "bastante evitable" dadas las buenas sensaciones del Levante en el encuentro. Si bien el conjunto granota contó con "dos o tres situaciones de gol bastante claras", todavía le falta terminar de afinar la puntería de cara a puerta y así no echar de menos los tantos de Carlos Espí.