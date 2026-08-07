El Levante UD se enfrenta a sus últimas pruebas de pretemporada ante el inminente inicio de LaLiga EA Sports el fin de semana del 14 de agosto. El conjunto granota visitará Castellón este sábado en el que será el amistoso con el que cerrará el verano.

El Levante presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en la pretemporada y, además contará con la novedad de Yanis Musuayi, que se estrenó el pasado miércoles contra el Villarreal.

CD Castellón - Levante UD: Hora y donde ver el partido por televisión y en directo online

Castellón y Levante se miden este sábado 8 de agosto a partir de las 19:00 horas en la que será la última prueba antes del estreno liguero una semana después tanto en Primera como en Segunda División

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Los aficionados albinegros y levantinistas tendrán varias opciones para seguir el partido en directo ya sea de manera online o por televisión. En este caso la televisión pública valenciana À Punt retransmitirá el partido, mientras que este también se podrá seguir por cualquier dispositivo online a través del canal oficial del Levante UD en You Tube