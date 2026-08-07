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El Levante UD cierra la pretemporada este sábado con el CD Castellón

El Levante cerrará la pretemporada este sábado con un doble compromiso, ya que por la mañana jugará un partido de entrenamiento ante el filial y por la tarde frente a los albinegros

Las primeras palabras de Yanis Musuayi como jugador del Levante UD

Las primeras palabras de Yanis Musuayi como jugador del Levante UD

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EFE

El Levante cerrará la pretemporada este sábado con un doble compromiso, ya que por la mañana jugará un partido de entrenamiento ante su equipo filial y por la tarde se desplazará a Castellón para enfrentarse al equipo castellonense.

El duelo ante el Atlético Levante, de Tercera RFEF, se disputará a partir de las 10:00 en la ciudad deportiva de Buñol (Valencia) a puerta cerrada y el choque ante el Castellón será a las 19:00 horas en la ciudad deportiva del equipo castellonense y también a puerta cerrada.

Para este doble compromiso el entrenador del Levante, Luís Castro, cuenta en principio con todos los jugadores de la plantilla a su disposición y podrá darle más minutos al Yanis Musuayi, recién llegado al equipo y que el miércoles ya jugó sus primeros minutos.

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Hasta el momento el Levante presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en la pretemporada. El primer partido de LaLiga EA Sports para el Levante será el domingo 16 de agosto ante el Espanyol a domicilio

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