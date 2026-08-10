El Levante UD necesita un extremo

El Levante UD encara la temporada 2026/27 con el objetivo de asentarse en Primera División después de lograr una heróica permanencia la temporada pasada. Para ello, durante el verano el club se ha reforzado con las incorporaciones de: Aïssa Mandi, defensa central; Enzo Bardeli, centrocampista; Dani Requena, centrocampista y Hugo Sotelo, centrocampista. Todos han tenido minutos durante la pretemporada y han dado un buen nivel. Sin embargo, el conjunto granota necesita aumentar sus alternativas en las bandas.

Solamente 2 extremos puros

Aunque el conjunto granota sí que cuenta con jugadores capaces de desenvolverse en esa posición, la realidad es que Luís Castro solamente tiene 2 extremos puros: Paco Cortés y Tay Abed. Aun así, el técnico portugués ha utilizado en banda en algunas ocasiones a jugadores como Víctor García, Kareem Tunde, Iván Romero y Roger Brugué.

Paco Cortés disputa un balón con Freeman / Levante UD

Víctor García tiene como posición natural el lateral derecho, mientras que Tunde puede actuar como extremo, aunque Castro ha preferido utilizarlo como lateral, una posición en la que ya había jugado durante su etapa en las categorías inferiores. Por su parte, Brugué e Iván Romero son delanteros de formación, aunque ambos pueden jugar escorados a una de las bandas. De hecho, Iván Romero comenzó la temporada como referencia ofensiva, pero la irrupción de Carlos Espí le llevó a desplazarse al costado. El buen rendimiento del canterano hizo que Castro encontrara la manera de mantener a ambos en el once, con Romero partiendo desde la banda.

Todas estas alternativas permiten a Luís Castro encontrar soluciones y alternativas para momentos concretos, pero aun así sigue necesitando un extremo natural con capacidad de desbordar y de generar peligro por sí mismo. En una plantilla que cuenta con bastantes opciones para jugar por dentro, añadir un extremo supondría un aumento de las armas ofensivas y permitiría que muchos jugadores regresaran a sus posiciones naturales.

Los jugadores del Levante UD celebrando uno de los goles ante el Real Oviedo / LALIGA

Se activa la opción Thiago Fernández

Según Matteo Moretto, en las últimas horas el Levante ha empujado por el fichaje de Thiago Fernández, extremo del Villarreal. Su club actual ve con buenos ojos una nueva cesión para que el futbolista siga creciendo. La temporada pasada disputó 16 encuentros con el Oviedo y dio 4 asistencias. El argentino tiene una gran conducción del balón y pone muy buenos centros, tanto a balón parado como en movimiento, de los cuales suelen llegar la mayoría de sus pases de gol. Aunque su lado preferido es la izquierda, Thiago Fernández puede jugar en ambas bandas.

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Operación salida

Al mismo tiempo, el Levante debe cerrar la salida de varios jugadores que no entran en la planificación de la próxima temporada. Según Mundo Levante, Xavi Grande y Dani Martín no cuentan para Luís Castro, mientras que el club buscará una cesión para Martín Krug con el objetivo de que el joven central pueda seguir creciendo lejos del primer equipo. Estas salidas permitirían al conjunto granota aligerar la plantilla y liberar espacio para afrontar los últimos movimientos del mercado.