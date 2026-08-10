Estos son los once inscritos por el Levante UD a seis días del estreno liguero

La inscripción de futbolistas es un asunto recurrente cada verano antes del comienzo de la temporada. Los clubes de LaLiga apuran los plazos para registrar a los nuevos fichajes y los futbolistas con cambios en su contrato en la página oficial de la competición. El Levante UD es uno de los equipos que entra en esta lista dados los problemas económicos que arrastra varios cursos atrás y que le obligan a no gastar grandes cantidades en el mercado de traspasos.

Después de anunciar nueve salidas y cinco incorporaciones, y a la espera de posibles aumentos de estas cifras, el conjunto granota presenta un total de once miembros de la primera plantilla inscritos y, por ende, disponibles para ser utilizados por Luís Castro. Con seis días por delante antes del estreno liguero azulgrana en el RCDE Stadium, el club afronta una semana con el reto de dar de alta a los últimos efectivos en sumarse al equipo (Bardeli, Mandi, Requena, Sotelo, Musuayi, Manu Sánchez y Ryan), además del renovado Dela y de los futbolistas que el curso 25/26 tuvieron dorsal de filial (Kareem Tunde, Paco Cortés y Nacho Pérez).

Inscripciones del Levante UD 2026-2027 / Redacción SD

Los once inscritos del Levante a 10 de agosto

Porteros: Pablo Campos (1); Defensas: Jorge Cabello (14), Víctor García (17), Jeremy Toljan (22); Centrocampistas: Jon Ander Olasagasti (8), Carlos Álvarez (10), Kervin Arriaga (16), Oriol Rey (20); Delanteros: Roger Brugué (7), Iván Romero (9), Etta Eyong (21). Hasta la fecha, Carlos Álvarez es el único futbolista con cambio de número tras heredar el '10' de Pablo Martínez y abandonar el '24' que portó las últimas dos temporadas y ahora lleva provisionalmente Dani Requena.

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El resto de nuevos fichajes también han dejado entrever durante la pretemporada cuál será su dorsal en la temporada 26/27. Hugo Sotelo comenzó la preparación del curso con el '6', pero tras la salida de Unai Elgezabal alteró su número al '5' del nuevo central de la SD Eibar. Por su parte, Yanis Musuayi asume galones eligiendo el '11' que llevó José Morales durante casi una década y en sus dos etapas completas como futbolista del Levante antes de abandonar el Ciutat de València este mismo verano.