Oficial: Así ha anunciado el Levante UD el fichaje de Thiago Fernández

El Levante UD ya presume de otra cara nueva antes del estreno liguero ante el RCD Espanyol. En Orriols se han hecho con los servicios de Thiago Fernández, extremo de 22 años procedente del Villarreal CF. El futbolista argentino se convierte así en la sexta llegada para la temporada 26-27 tras los fichajes de Mandi, Bardeli, Hugo Sotelo, Musuayi y Dani Requena, quien también tomó el mismo camino desde el conjunto groguet en calidad de préstamo.

La incorporación de Thiago Fernández aportará a Luís Castro profundidad y desborde por ambas bandas, por lo que era un perfil necesario a cubrir en el Ciutat de València. El argentino cuenta con 16 partidos disputados en Primera División tras su corto periplo en el Real Oviedo, donde aportó mucha calidad en tres cuartos de campo y gozó de más de 800 minutos a las órdenes de Guillermo Almada.

Comunicado oficial del Levante UD

El Levante UD y el Villarreal CF han llegado a un acuerdo para la cesión de Thiago Fernández hasta final de temporada.

El futbolista argentino, nacido en Buenos Aires el 3 de abril de 2004, inició su trayectoria en las categorías inferiores del Club Atlético Vélez Sarsfield. Allí fue progresando por las diferentes categorías hasta debutar con el primer equipo en abril de 2023. Con el conjunto argentino disputó 48 encuentros oficiales, en los que anotó seis goles y repartió nueve asistencias.

Tras finalizar su etapa en la V azulada, el Villarreal CF se hizo con sus servicios. En enero del presente año, Thiago Fernández se marchó cedido al Real Oviedo, donde disputó 16 encuentros y registró cuatro asistencias.

Ahora, el extremo argentino afronta una nueva etapa como levantinista.

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¡Bienvenido a tu nueva casa, Thiago!