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El Levante UD, a punto de cerrar la cesión de Thiago Fernández

El futbolista del Villarreal CF jugará a préstamo esta temporada bajo las órdenes de Luís Castro

Video resumen y mejores imágenes del amistoso CD Castellón 1-3 Levante UD

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Levante UD | CD Castellón

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Carlos Romero

El Levante UD parece encaminado a cerrar la sexta incorporación del presente mercado estival. Tras las llegadas de Mandi, Bardeli, Hugo Sotelo, Musuayi y Dani Requena, el siguiente en recalar en Orriols será Thiago Fernández. Según avanza El Periódico Mediterráneo, el extremo argentino llegará en calidad de cedido por una temporada y el Levante UD dispondrá de una opción de compra al final de la misma. Sin embargo, en caso de efectuarse, el Villarreal CF se guardará una fórmula de recompra para no perder el control del futbolista de 22 años.

El equipo granota se hace así con los servicios de un jugador con experiencia en LaLiga. Tras llegar libre en invierno procedente de Vélez Sarsfield, Thiago Fernández salió rumbo a Oviedo para disputar con el conjunto carbayón la segunda mitad de temporada. Durante su estancia como azulón en el Carlos Tartiere, el futbolista cuajó grandes actuaciones, dejó buenas sensaciones y contribuyó al equipo con cuatro asistencias en 16 partidos.

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Thiago Fernandez of Real Oviedo plays the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Real Oviedo at Estadio de Vallecas on March 4, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 04/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Rayo Vallecano v Real Oviedo - LaLiga EA Sports

Thiago Fernandez of Real Oviedo plays the ball during the Spanish League / AFP7 vía Europa Press

La polivalencia como virtud

Su llegada a Orriols cubrirá una de las principales necesidades que tiene el Levante UD. El equipo blaugrana ansiaba la llegada de un extremo con desborde y Thiago Fernández cumple con los requisitos que Luís Castro demanda: un jugador que se adapta a la perfección a ambas bandas e incluso puede jugar de enganche por detrás del ‘9’.

OVIEDO, 23/04/2026.- El centrocampista del Oviedo Thiago Fernández (i) cabecea un balón ante Santiago Mouriño, del Villarreal, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Oviedo y Villarreal disputan este jueves en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Eloy Alonso

El centrocampista del Oviedo Thiago Fernández cabecea un balón ante Santiago Mouriño, del Villarreal CF / Eloy Alonso / EFE

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