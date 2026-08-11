El Levante UD, a punto de cerrar la cesión de Thiago Fernández
El futbolista del Villarreal CF jugará a préstamo esta temporada bajo las órdenes de Luís Castro
El Levante UD parece encaminado a cerrar la sexta incorporación del presente mercado estival. Tras las llegadas de Mandi, Bardeli, Hugo Sotelo, Musuayi y Dani Requena, el siguiente en recalar en Orriols será Thiago Fernández. Según avanza El Periódico Mediterráneo, el extremo argentino llegará en calidad de cedido por una temporada y el Levante UD dispondrá de una opción de compra al final de la misma. Sin embargo, en caso de efectuarse, el Villarreal CF se guardará una fórmula de recompra para no perder el control del futbolista de 22 años.
El equipo granota se hace así con los servicios de un jugador con experiencia en LaLiga. Tras llegar libre en invierno procedente de Vélez Sarsfield, Thiago Fernández salió rumbo a Oviedo para disputar con el conjunto carbayón la segunda mitad de temporada. Durante su estancia como azulón en el Carlos Tartiere, el futbolista cuajó grandes actuaciones, dejó buenas sensaciones y contribuyó al equipo con cuatro asistencias en 16 partidos.
La polivalencia como virtud
Su llegada a Orriols cubrirá una de las principales necesidades que tiene el Levante UD. El equipo blaugrana ansiaba la llegada de un extremo con desborde y Thiago Fernández cumple con los requisitos que Luís Castro demanda: un jugador que se adapta a la perfección a ambas bandas e incluso puede jugar de enganche por detrás del ‘9’.
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