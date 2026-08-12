Aïssa Mandi asume galones tras sus primeras semanas en el Levante UD

El Levante UD ya tiene a los cuatro capitanes que liderarán el vestuario durante la temporada 26/27. Tras las salidas de Pablo Martínez, Morales y Unai Elgezabal, el conjunto granota estrena a tres nuevos portadores del brazalete con la principal novedad de Aïssa Mandi como cuarto seleccionado. El central argelino, que llegó a Orriols hace un mes, se ha ganado la confianza del equipo en sus primeras semanas como azulgrana y prueba de ello es su designación como capitán solo por detrás de Brugué, Dela e Iván Romero.

A excepción de Mandi, el resto de capitanes ya han lucido el distintivo rojo y amarillo a lo largo de la pretemporada, donde incluso en el partido ante el Villarreal lo llevó Oriol Rey en la segunda parte. El centrocampista sería, salvo cambio de última hora, una de las alternativas para ser el responsable del equipo en el césped si los cuatro anteriores no están presentes. En cuanto al nuevo zaguero levantinista, su posición de cuarto capitán responde a su jerarquía y experiencia ganada con el paso de los años en la élite del fútbol español y francés.

Aïssa Mandi entrenando con el Levante UD / Levante UD

Experiencia previa como capitán en LaLiga

Aïssa Mandi volverá a lucir el brazalete de capitán en Primera División después de desempeñar dicho papel con el Real Betis. Durante su estancia en el conjunto verdiblanco, el '2' llevó en diversas ocasiones dicha banda como símbolo de su liderazgo y autoridad en la plantilla de Heliópolis, además de ser uno de los líderes de Argelia en el Mundial de este verano previo a anunciar su retirada como internacional. Ahora, llega a un Levante repleto de futbolistas jóvenes que necesitan a un jugador de la trayectoria del argelino para no desviarse del objetivo común: mantenerse en la máxima categoría otra temporada más.

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Según ha confirmado el club granota en su comunicado oficial, la decisión se ha tomado teniendo en cuenta "su recorrido y liderazgo tanto dentro como fuera del terreno de juego". No obstante, se desconoce si el motivo de su designación como cuarto capitán corresponde a una petición expresa de Luís Castro o se ha determinado de forma consensuada entre el vestuario y el cuerpo técnico levantinista dadas las cualidades y los valores de un Aïssa Mandi que está de regreso en LaLiga.