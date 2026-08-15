Estos son los árbitros que pitarán los partidos del Levante UD y el Villarreal CF en la jornada 1 de LaLiga

El Levante UD y el Villarreal CF comienzan mañana su temporada 26-27 y LaLiga ya ha anunciado quién arbitrará sus partidos. En el Racing de Santander - Villarreal, que se jugará el domingo 17 de agosto a las 17:00, Miguel Sesma será el árbitro principal y Luis Mario Milla estará en el VAR. Mientras que el Espanyol - Levante UD, que se enfrentarán el domingo 17 de agosto a las 19:00, lo dirigirá Carlos Muñiz y José Antonio López estará en la sala VOR.

Racing de Santander - Villarreal: Miguel Sesma

El colegiado que pitará el debut del Villarreal será el mismo que arbitró su último partido de la pasada campaña. Aquel encuentro acabó con una abultada victoria por 5-1 de los ‘groguets’ ante el Atlético de Madrid. Durante la pasada campaña, Miguel Sesma arbitró 3 encuentros del Villarreal y dos de ellos, contra el Atleti y el Athletic, acabaron con victoria y uno, contra el Getafe, con derrota. En los 40 partidos que ha arbitrado el colegiado del comité de La Rioja, Sesma ha sacado 72 tarjetas amarillas, lo que equivale a 1,8 por partido, y 0 rojas.

Racing - Villarreal de Copa del Rey / @realracingclub / X

La última vez que se vieron las caras ambos equipos fue el 17 de diciembre de 2025 en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Aquel día, el Racing derrotó 2-1 al conjunto castellonense con un doblete de Juan Arana. Para el Villarreal anotó Ayoze Pérez en el minuto 86’, aunque sirvió de poco porque los 'groguets' cayeron eliminados igualmente.

Espanyol - Levante: Carlos Muñiz

El Espanyol - Levante será el debut de Carlos Muñiz Muñoz como árbitro de Primera División. Pertenece al comité aragonés y la RFEF decidió ascenderle al final de esta campaña tras arbitrar 23 partidos de Segunda División durante la temporada 25-26, incluida la vuelta del playoff de ascenso a LaLiga entre el Almería y el Málaga. A sus 31 años, Carlos Muñiz será el colegiado más joven de toda la categoría y es una de las apuestas de futuro del arbitraje español. Su impecable expediente ha hecho que Carlos Muñiz solamente haya necesitado 2 temporadas en Segunda para llegar a la máxima categoría del fútbol español, cuando normalmente el resto de árbitros suelen permanecer unos cinco años en la categoría de plata hasta que dan el salto.

Espanyol - Levante. / EP

La pasada campaña, pese a que el resultado final fue un empate a cero, el Espanyol - Levante fue un partido con mucho ritmo. Ambos equipos se jugaban la permanencia y sus necesidades se vieron reflejadas sobre el césped. El Levante UD tuvo dos ocasiones clarísimas en los últimos minutos que estuvieron a punto de darle el encuentro. Primero Etta Eyong falló un mano a mano clarísimo en el minuto 89 y unos minutos más tarde Carlos Álvarez estrelló contra el larguero un tiro desde fuera del área que estuvo a punto de colarse por la escuadra. Finalmente, ambos equipos lograron salvar la categoría y se enfrentarán en la jornada 1 de la temporada 26-27.

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El Villarreal y el Levante serán los primeros equipos valencianos en debutar este año en LaLiga. El Elche jugará el lunes a las 21:00 ante el Deportivo A Coruña y para ver el primer partido del Valencia CF habrá que esperar hasta el sábado 22 de agosto, ya que su encuentro de la jornada 1 ante el Betis ha sido atrasado al 25 de agosto.