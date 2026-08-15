Luis Castro no tiene dudas con el "chaval" de 15 años Marc Santos
El técnico levantinista en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Espanyol, comentó que el joven lateral es jugador de la primera plantilla
Marc Santos ha sido la sensación en clave Levante en esta pretemporada. A sus 15 años, ya se ha hecho un hueco en la plantilla del primer equipo. El lateteral izquierdo del conjunto granota ha convencido a Luis Castro, que como declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Espanyol, es jugador de la primera plantilla "como todos los otros". Aunque todavía no tendrá ficha.
El joven lateral ha disputado seis amistosos a los mandos del técnico portugués. Un total de 154 minutos ante rivales como el Villarreal, Castellón, Leganés o Sheffield United. Faltaba conocer si Luis Castro iba a contar o no con él y lo ha tenido muy claro: "Marc Santos es jugador de la primera plantilla, punto. Lo ha conquistado", "Marc Santos es jugador de la primera plantilla, punto. Lo ha conquistado".
Es considerado uno de las mayores perlas en la cantera del Levante y no es para menos. Renovó en enero, pero sin conocerse hasta que año. Sus grandes expectativas y rendimiento no han sorprendido, ya que el entrenador sabía de su potencial. "Cuando terminó el año pasado yo ya tenía 100% cierto que Marc Santos iba a ser jugador de la primera plantilla porque ha venido algunas veces a trabajar con nosotros como otros jugadores y nuestra decisión, mía y de todo el 'staff'".
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