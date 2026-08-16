Alineaciones confirmadas del RCD Espanyol - Levante UD

El Levante UD enfrenta su primer reto de la campaña en su visita al RCDE Stadium esta tarde a partir de las siete de la tarde. El conjunto granota viaja a Barcelona con varios de los nuevos fichajes fuera de la convocatoria al no poder ser inscritos antes del comienzo del encuentro. Luís Castro no podrá contar con Hugo Sotelo, Requena, Musuayi y Thiago Fernández, pero sí con Enzo Bardeli, Manu Sánchez, Mandi y Mathew Ryan. En el caso de los cuatro últimos, todos son de la partida para el técnico portugués en el duelo ante el RCD Espanyol que comienza en poco menos de una hora.

Pese a las numerosas bajas que condicionan al equipo levantinista, los del Ciutat de València presentan una propuesta con mimbres para plantar cara a una escuadra perica con pocos refuerzos en el mercado, pero con pretensiones de ser importantes para Manolo González.

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Este es el once inicial del Levante UD para hoy, que apuesta por Carlos Álvarez y un equipo equilibrado entre la primera y la segunda mitad. En la portería, Mathew Ryan. En la zaga, se confirma la confianza en Nacho Pérez, que acompañará a Dela, Aïssa Mandi y Manu Sánchez, inscrito hace solo unas horas. El centro del campo lo completan Oriol Rey y Olasagasti en el doble pivote, mientras que Carlos Álvarez ocupa la mediapunta para jugar detrás del '9' de referencia. Paco Cortés y Víctor García se llevan la titularidad por las bandas, y acompañarán a Iván Romero en la punta de ataque.