El Levante UD inscribe la primera goleada en contra de la temporada

El Levante UD comienza su camino esta temporada de la misma manera que el curso anterior: derrota en la primera jornada. El resultado (3-0) y el juego del equipo ponen en evidencia a un conjunto granota que, si quiere repetir la gesta de la salvación, debe virar y abandonar con la mayor rapidez posible la imagen del encuentro de hoy. La escuadra azulgrana mostró una carta de presentación que nada tuvo que ver con la identidad intensa, agresiva y valiente que le permitió quedarse un año más en Primera División.

El primer jarro de agua fría de la tarde en clave granota no se haría de rogar. Libre directo del Espanyol al área que, tras un forcejeo con Oriol Rey que revisó el VAR, remató Roberto Fernández para el 1-0. Lejos de incordiar el área rival para buscar el empate, al cuadro de Luís Castro le costó conectar con los hombres de arriba y encontrar un espacio para crear peligro. El cuadro levantinista controló la pelota en campo propio durante buena parte del primer tiempo al mismo tiempo que acumulaba futbolistas atrás cuando los de Manolo González atacaban por dentro. Javi Hernández probó a un solvente Mathew Ryan, e Iván Romero protagonizó el primer acercamiento granota con un disparo lejano desviado. El guardameta australiano volvió a intervenir para evitar un 2-0 que no llegaría por parte de Calatrava, pero sí con Roberto Fernández firmando su doblete personal ganándole la partida a Mandi y culminando un centro de Javi Hernández.

Carlos Álvarez en el partido ante el Espanyol / Levante UD

Con el marcador y las sensaciones en contra, Luís Castro movió el banquillo dando entrada a Etta Eyong y Enzo Bardeli. La entrada del camerunés al césped desplazó a Iván Romero a la banda izquierda y le permitió tener mayor participación en acciones con balón. No obstante, el fútbol ofensivo del Levante siguió brillando por su ausencia y, de hecho, el conjunto granota no solucionó los problemas defensivos y dio síntomas de ser un equipo impreciso, lento y bloqueado a la hora de crear en el centro del campo. De hecho, el '9' azulgrana fue reemplazado a la hora de partido por el debutante de tan solo 15 años Marc Santos. La falta de lucidez de los de Orriols en la parcela ofensiva pone de manifiesto la importancia que tuvo Carlos Espí en la permanencia de la temporada pasada y cómo el equipo, pese a que el técnico portugués está convencido que no fue el único motivo de la salvación, lo va a echar en falta si los atacantes de la plantilla no dan un paso al frente.

Noticias relacionadas

El Espanyol tendría preparado un último golpe que mandó al Levante a la lona definitivamente. De nuevo las dudas en la sala de máquinas propiciaron una pérdida de balón en campo propio y Dolan cerraría el marcador con un potente disparo imposible para Ryan. El cuadro del Ciutat de València vuelve de Cornellà con un contundente 3-0 que no se puede repetir y que enciende ciertas alarmas, sumadas a las ya encendidas con el problema de las inscripciones que impidieron al conjunto granota contar con varios de los nuevos fichajes.