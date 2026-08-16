El RCDE Stadium acoge la primera jornada de LaLiga EA Sports para el cuadro granota. Sigue el partido minuto a minuto con SUPER

Directo | RCD Espanyol - Levante UD, LaLiga EA Sports, en vivo online

📍 Espanyol 3-0 Levante ⌚ 90' 📰 ¡FINAL DEL PARTIDO EN EL RCDE STADIUM!

📍 Espanyol 3-0 Levante ⌚ 90' 📰 Cuatro de añadido en Cornellá

📍 Espanyol 3-0 Levante ⌚ 78' 📰 Gol de Dolan. Gol del Espanyol.

📍 Espanyol 2-0 Levante ⌚ 70' 📰 Se preparan en la banda Toljan y Tunde.

📍 Espanyol 2-0 Levante ⌚ 65' 📰 Amarilla para Javi Hernández sobre Víctor García

📍 Espanyol 2-0 Levante ⌚ 60' 📰 Primera amarilla del partido para Manu Sánchez por una falta sobre Edu Expósito.

📍 Espanyol 2-0 Levante ⌚ 56' 📰 Se prepara Marc Santos, con tan solo quince años.

📍 Espanyol 2-0 Levante ⌚ 56' 📰 Otra del Espanyol. Calatrava prueba de lejos, atrapa Ryan fácil.

📍 Espanyol 2-0 Levante ⌚ 48' 📰 Disparo de Dolan que se marcha por poco.