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Directo | RCD Espanyol - Levante UD, LaLiga EA Sports, en vivo online
El RCDE Stadium acoge la primera jornada de LaLiga EA Sports para el cuadro granota. Sigue el partido minuto a minuto con SUPER
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📍 Espanyol 3-0 Levante ⌚ 90'
📰 ¡FINAL DEL PARTIDO EN EL RCDE STADIUM!
📍 Espanyol 3-0 Levante ⌚ 90'
📰 Cuatro de añadido en Cornellá
📍 Espanyol 3-0 Levante ⌚ 78'
📰 Gol de Dolan. Gol del Espanyol.
📍 Espanyol 2-0 Levante ⌚ 70'
📰 Se preparan en la banda Toljan y Tunde.
📍 Espanyol 2-0 Levante ⌚ 65'
📰 Amarilla para Javi Hernández sobre Víctor García
📍 Espanyol 2-0 Levante ⌚ 60'
📰 Primera amarilla del partido para Manu Sánchez por una falta sobre Edu Expósito.
📍 Espanyol 2-0 Levante ⌚ 56'
📰 Se prepara Marc Santos, con tan solo quince años.
📍 Espanyol 2-0 Levante ⌚ 56'
📰 Otra del Espanyol. Calatrava prueba de lejos, atrapa Ryan fácil.
📍 Espanyol 2-0 Levante ⌚ 48'
📰 Disparo de Dolan que se marcha por poco.
📍 Espanyol 2-0 Levante ⌚ 45'
📰 ¡Arranca la segunda mitad!
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