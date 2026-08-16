Luís Castro: "El responsable número uno de la derrota soy yo"

Importancia de la cantera

Nacho ha estado muy bien, no nos han hecho daño por ahí. Tenía un extremo difícil. Van a mejorar seguro. Es bueno tenerlos para utilizarlos y nos pueden aportar. En cuanto a Marc, es un jugador más que completa la plantilla como los otros, y cuando esté bien va a entrar, y si está muy bien puede ser titular. No me importa la edad que tienen.