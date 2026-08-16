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Luís Castro: "El responsable número uno de la derrota soy yo"
Sigue las palabras del entrenador granota después del doloroso estreno en Cornellà
¿Ha echado de menos a Carlos Espí?
Me gusta mucho Carlos Espí, pero no voy a hablar de jugadores que no están en el Levante. Si hablo hoy de Espí, voy a estar toda la temporada hablando de Espí.
Importancia de la cantera
Nacho ha estado muy bien, no nos han hecho daño por ahí. Tenía un extremo difícil. Van a mejorar seguro. Es bueno tenerlos para utilizarlos y nos pueden aportar. En cuanto a Marc, es un jugador más que completa la plantilla como los otros, y cuando esté bien va a entrar, y si está muy bien puede ser titular. No me importa la edad que tienen.
Situación de Enzo Bardeli
Si hubiera estado inscrito desde la mañana, tampoco hubiera jugado de titular.
¿Qué ha pasado con Kervin Arriaga?
Si la operación se cierra bien, si no continuará trabajando normal. Es una posibilidad que salga.
¿Cuánto de preocupante es la derrota?
El partido no tiene discusión, han sido mejores y han merecido ganar. El responsable número soy yo porque el equipo no ha estado a la altura del adversario. Tenemos que buscar las cosas buenas que hicimos el año pasado y trabajar desde ahí. Ellos han querido más que nosotros, y no podemos dejarnos comernos por ahí.
Comienza la rueda de prensa de Luís Castro
Llega Luís Castro a la sala de prensa del RCDE Stadium.
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