RCD Espanyol - Levante UD: Hora y dónde ver el partido en vivo y en directo online
Se acabó el tiempo de pruebas y experimentos para dar paso a fuego real. El Levante UD comenzará hoy, a partir de las 19:00 horas, a escribir el decimoctavo capítulo de su historia en Primera División cuando el balón eche a rodar en el RCDE Stadium. El conjunto granota viaja a un feudo perico del que no guarda un recuerdo extremadamente aciago, ya que en su visita al RCD Espanyol del pasado mes de abril empató a cero con dos ocasiones erradas por Etta Eyong y Carlos Álvarez que dejaron al cuadro azulgrana a centímetros de la victoria.
Después de un largo verano de reflexión y marcado por las entradas y salidas en la plantilla, los de Luís Castro afrontan el reto de empezar sumando una temporada ilusionante, pero con el mismo objetivo de mantenerse en la máxima categoría.
RCD Espanyol - Levante UD: Hora y dónde ver el partido en vivo y en directo online
El Levante UD se estrena en esta Liga EA Sports a domicilio visitando el RCDE Stadium. El duelo entre el RCD Espanyol y el Levante UD está programado para este domingo 16 de agosto a las 19:00 horas.
El partido se podrá ver en televisión y online a través de Movistar Plus LaLiga, además de en SUPER, donde te contaremos el partido minuto a minuto desde una hora antes del inicio.
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