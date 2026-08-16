Se acabó el tiempo de pruebas y experimentos para dar paso a fuego real. El Levante UD comenzará hoy, a partir de las 19:00 horas, a escribir el decimoctavo capítulo de su historia en Primera División cuando el balón eche a rodar en el RCDE Stadium. El conjunto granota viaja a un feudo perico del que no guarda un recuerdo extremadamente aciago, ya que en su visita al RCD Espanyol del pasado mes de abril empató a cero con dos ocasiones erradas por Etta Eyong y Carlos Álvarez que dejaron al cuadro azulgrana a centímetros de la victoria.

Después de un largo verano de reflexión y marcado por las entradas y salidas en la plantilla, los de Luís Castro afrontan el reto de empezar sumando una temporada ilusionante, pero con el mismo objetivo de mantenerse en la máxima categoría.

RCD Espanyol - Levante UD: Hora y dónde ver el partido en vivo y en directo online

El Levante UD se estrena en esta Liga EA Sports a domicilio visitando el RCDE Stadium. El duelo entre el RCD Espanyol y el Levante UD está programado para este domingo 16 de agosto a las 19:00 horas.

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