Giorgi Kochorashvili no cuenta para el Sporting de Portugal y el Sevilla sigue atento

El Sevilla respira aliviado tras conseguir sus primeros tres puntos de la temporada ante el Rayo Vallecano en último minuto de partido. La dirección deportiva ya ha incorporado a (Fran González, Juan Iglesias, Sangante, Julio Díaz, Jon Guridi y Robbie Ure) y, ahora, el próximo podría ser: Giorgi Kochorashvili. Además, se ha dado salida a muchos futbolistas que no contaban para Luis García Plaza.

Giorgi Kochorashvili / Sporting de Portugal

La plantilla sigue incompleta a falta de un par de refuerzos más para dar por cerrado uno de los mercados más difíciles para el club nervionense. Las miradas están puestas en el internacional georgiano como una de las prioridades y están dispuestos a realizar una inversión para concretar al centrocampista de 27 años, según ABC.

El futbolista se encuentra actualmente en el Sporting de Lisboa tras marcharse hace dos temporadas del Levante por unos 5,5 millones de euros más dos en variables rumbo a Portugal. La realidad es que no cuenta para el técnico, Rui Borges. Es más, en los dos encuentros de Liga ya disputados, no ha sido convocado, por tanto, se le busca una salida.

Otros competidores miran de reojo

El desenlace final depende del acuerdo entre ambos clubes. Además, existe el interés de Deportivo Alavés y Getafe que siguen muy de cerca al jugador y están pendientes de la situación del georgiano para intervenir o no si finalmente el Sevilla se baja de la puja.

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El centrocampista Giorgi Kochorashvili se incorporó este miércoles a los entrenamientos del Levante tras jugar con Georgia. / Levante UD

Todo hace indicar que serán unas horas intensas en Nervión para hacerse con Giorgi y dar por casi cerrada la plantilla a expensas de si sucede algún acontecimiento de última hora.