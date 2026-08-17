Oficial: Kervin Arriaga se marcha del Levante UD

El Levante UD anuncia el traspaso de Kervin Arriaga al AEK Atenas tras la primera derrota de la temporada. El centrocampista hondureño no estuvo presente en la convocatoria del conjunto granota y, de hecho, regresó a Valencia antes de que el encuentro comenzara para cerrar los últimos flecos de su salida. Un adiós que supone un ingreso inmediato de cerca de cinco millones de euros que, a priori, permitirían a la entidad de Orriols solucionar los problemas de las inscripciones de todos los fichajes de este verano.

El ya exfutbolista levantinista llegó al aeropuerto de Atenas a última hora del día de ayer pese a formar parte de la concentración inicial del equipo en Barcelona. Su venta se suma a la de Carlos Espí y dan oxígeno a nivel económico a un club azulgrana mermado por la situación financiera de los últimos años. El adiós de Kervin Arriaga deja un hueco en el centro del campo al que se han incorporado Hugo Sotelo, Enzo Bardeli y Dani Requena a lo largo del mercado de fichajes.

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Comunicado oficial del Levante UD

El centrocampista recaló en la entidad de Orriols el pasado verano procedente del Partizán de Belgrado, aunque los últimos meses había competido, en calidad de cedido, en la liga española con el Real Zaragoza. Durante su etapa como granota, el jugador hondureño ha defendido la elástica azulgrana en 28 compromisos oficiales en los que ha anotado tres goles. El Levante UD agradece a Kervin Arriaga su compromiso, profesionalidad y dedicación durante su etapa en el club y le desea la mejor de las suertes en esta nueva etapa.