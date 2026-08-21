Andrés García ya marca con el Getafe CF en Conference League
El futbolista valenciano anotó el gol que selló la victoria del conjunto azulón ante el Partizan de Belgrado
El Getafe comienza su andadura por Europa con victoria frente al Partizan de Belgrado y sensaciones opuestas a la de su estreno en LaLiga. Pese a su derrota abultada en Mendizorroza el pasado sábado, el conjunto de José Bordalás se repuso durante la semana y, tras cerrar los fichajes de Johan Mojica y Francho Serrano, encara la segunda jornada de la competición doméstica después de dejar encarrillada su presencia en la fase liga de la UEFA Europa Conference League.
La tarde estuvo llena de protagonistas en clave azulona con Andrés García siendo determinante para el triunfo del cuadro madrileño. El lateral derecho valenciano, forjado en el Levante UD y deseado por el Valencia CF este verano, marcó el 2-1 que, a posteriori, daría la ventaja al Getafe de cara al partido de vuelta. El '21' es una de las alternativas para jugar en la delantera y, lejos de hacerse pequeño ante una nueva demarcación, aprovecha sus minutos con actuaciones como la de ayer. El jugador de 23 años estuvo entre los favoritos a recalar en Mestalla, pero el club valencianista esperó hasta última hora y terminó perdiendo la posibilidad de incorporarlo a sus filas.
Andrés García ya enamora al Coliseum
Andrés García afrontaba su primer partido oficial en un Coliseum cuya asistencia estuvo condicionada por las obras en el estadio. No obstante, el exgranota dejó una carta de presentación notable que ilusiona a una afición que ya vio su primer tanto como futbolista del Getafe. El '21' recibió la pelota tras un tacón de Martín Satriano y golpeó para marcar en las postrimerías del choque. El tanto de Andrés García no fue el único de la tarde con sabor exlevantinista ya que Enes Ünal, que está de regreso en el Getafe, abrió la lata a los diez minutos de partido.
El conjunto de José Bordalás sentenció con la diana de Johan Mojica, también debutante como azulón tras su fichaje procedente del RCD Mallorca. Los del Coliseum tratarán de cerrar la eliminatoria el próximo jueves en Belgrado a partir de las 21:00 horas. Previo a ello, el Getafe recibirá al Racing de Santander este domingo a las 19:30 horas, con la certeza de que futbolistas como Andrés García pueden desatascar el partido en favor de los azulones si es necesario.
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