El 1x1 de los jugadores del Levante UD ante CA Osasuna

El Levante UD estrena su casillero de puntos de la temporada 26/27 con su empate en El Sadar. El equipo de Luís Castro presentó una imagen mucho mejor que en el RCDE Stadium hace ocho días, pero le sigue faltando pólvora arriba para no depender de detalles individuales. El cuadro azulgrana fue de menos a más, aunque CA Osasuna también gozó de oportunidades claras de gol que solventó la zaga levantinista.

Los titulares

Mathew Ryan (7): Realizó varias paradas de mérito que evitaron varios tantos de CA Osasuna. El australiano se mostró seguro y tapó la ocasión más clara del conjunto navarro al borde del descanso, primero palmeando la pelota para posteriormente blocarla. Ya en la segunda mitad sacó una mano providencial a remate de cabeza al palo largo de Ante Budimir.

Nacho Pérez (6,5): Intención y predisposición con balón, pero lastrado por los problemas del Levante en salida de balón. Dubitativo a la hora de encontrar a sus compañeros y sensaciones de más a menos hasta el descanso. A la vuelta de los vestuarios, Nacho recuperó confianza y volvió a ser sólido defensivamente pese a la superioridad física de los rivales.

Dela (5,5): Bloqueado por el posicionamiento de Osasuna a la hora de crear jugadas. Tanto Budimir como Moi Gómez taparon su línea de pase, mientras que su golpeo lejano no encontraba destinatario.

Mandi (6,5): Seguridad con y sin balón. El central argelino desempeñó una versión que nada tuvo que ver con la del pasado domingo en Cornellà. Mandi logró sumar más que restar en la creación de juego y, además, evitó con ayuda del palo el 1-0 de Osasuna sobre la hora de partido con un despeje en el área pequeña.

Manu Sánchez (6): Implicación. A diferencia de la primera jornada, fue incisivo a la contra y ayudó a los centrales en salida de balón. Partido correcto con seguridad y carácter en la que fue su casa durante tres temporadas.

Oriol Rey (4,5): Intrascendente. Su rol de centrocampista de contención no sirvió para detener las ofensivas de Osasuna por dentro. A Oriol Rey le costó ganar duelos, correr hacia delante con balón y, a nivel defensivo, robar el balón cerca de su propia área.

Bardeli (6): Compromiso. El centrocampista francés superó con luces y sombras la prueba de su primera titularidad como granota. El ex del Dunquerke fue capaz de abarcar campo y ofrecer alternativas para llegar al área contraria. Además, el centro que terminó con el remate al larguero de Brugué nació de sus botas tras una transición rápida. No obstante, la segunda mitad se le hizo larga a nivel físico, lo que provocó una disminución de su participación en las acciones ofensivas y diversos fallos en pases que costaron acercamientos de Osasuna.

Roger Brugué (6,5): Carácter y garra. El extremo catalán regresaba de sanción y se apuntó la ocasión más clara del partido en clave granota. Un remate en el que no golpea con toda la fuerza de su pierna diestra, pero que aun así se estrella en el larguero. Gran parte de los ataques del Levante pasaron por su banda y su actuación hizo valer su esfuerzo físico.

Olasagasti (4,5): Desaparecido. Su papel en la sala de máquinas apuntaba a ser el de asociarse con Iván Romero y encontrar espacios, pero constantemente protagonizó pérdidas de la posesión y errores de posicionamiento.

Thiago Fernández (5,5): Destellos de calidad, pero poca asociación con sus compañeros. Si bien se mostró participativo a la hora de recuperar balones, no estuvo preciso en los duelos y le costó entrar en el juego. Prueba de ello es que las principales acciones ofensivas del conjunto granota pasaron por la banda opuesta a la del extremo argentino.

Iván Romero (5): Poca incidencia en el juego. Ante su clara desventaja por arriba frente a Herrando y Catena, Iván Romero probó a jugar lejos de la portería y, cuando era posible, probar suerte de larga distancia. En cualquier caso, de nuevo no fue fiable en los duelos y dejó la sensación de que necesita un acompañante cuando juega como '9' de referencia.

Los suplentes

Víctor García (5): Poca incidencia en el juego pese a sus casi 20 minutos en el césped.

Toljan (5): Cumplidor. Entró con menos de 20 minutos por delante y cubrió bien la salida del terreno de juego del correcto Nacho Pérez.

Etta Eyong (-): Nula incidencia en el juego. Disputó únicamente los últimos minutos. El delantero camerunés reclamó penalti en las postrimerías del choque por un supuesto agarrón de Sergio Herrera.

Hugo Sotelo (-): Nula incidencia en el juego. Disputó únicamente los últimos minutos.

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Banquillo

Luís Castro (4): Mala gestión de tiempos con los cambios. El Levante achacó en exceso el esfuerzo físico de la primera mitad y el técnico portugués no introdujo piernas frescas hasta pasado el minuto 70 de partido. Pese a las prisas del club con inscribir a todos los fichajes en la previa del duelo, solamente empleó a Thiago Fernández y Hugo Sotelo (apenas cinco minutos).