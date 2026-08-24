CA Osasuna - Levante UD: Aprender de los errores y seguir sumando efectivos

Un aviso a tiempo puede cambiar el devenir de una temporada incluso si este mismo llega en el mes de agosto. El Levante UD afronta su segunda cita del curso 26/27 con los deberes por hacer en términos de sensaciones e inscripciones tras la derrota (3-0) del pasado domingo ante el RCD Espanyol. El conjunto granota se mide a CA Osasuna a partir de las 19:30 horas después de zanjar su visita a Cornellà con un cúmulo de errores y falta de intensidad que sembraron cierta preocupación en el entorno levantinista.

El cuadro de Luís Castro sigue sin disponer de todos los nuevos fichajes inscritos a la espera de cambios de última hora en la página oficial de LaLiga. Las dudas respecto a su posible entrada en la convocatoria final no han supuesto un inconveniente para Luís Castro a la hora de preparar el duelo frente a un club con "más información de nosotros que nosotros de ellos" en palabras del técnico portugués.

El Levante UD en su derrota en el Sadar ante el Osasuna este 8 de diciembre / José Ángel Ayerra

El estreno de Luis Miguel Ramis en LaLiga

Después de una larga trayectoria de más de 300 partidos como entrenador en Segunda División, Luis Miguel Ramis llega a LaLiga de la mano de Osasuna. El conjunto navarro cambia de inquilino en el banquillo tras el susto de la pasada campaña en la que, con el exgranota Alessio Lisci al frente, se quedó a un gol de descender. La escuadra de Pamplona se estrena además en la presente temporada dado el aplazamiento de su partido ante el Celta de Vigo por problemas en el césped de Balaídos.

El equipo rojillo encara el encuentro tras un mercado de fichajes marcado por la baja destacada del campeón del mundo Víctor Muñoz. Pese a la marcha del extremo, Osasuna ha reforzado sus filas con las incorporaciones de Dubasin, Diego Rico y Rockson Yeboah. El cuadro de El Sadar buscará repetir el mismo resultado del curso 25/26 ante el Levante, donde venció por 2-0 a un conjunto azulgrana aun sin Luís Castro.

Recuperar el compromiso y la identidad

La puesta en escena del Levante en el RCDE Stadium supone un precedente que no puede repetirse de nuevo. Más allá de las ausencias por el problema de las inscripciones, los granotas dejaron de lado la base construida la temporada pasada que le permitió mantenerse en Primera División. El primer paso era aceptar el golpe con deportividad y mantener la calma, algo que Luís Castro demostró en la rueda de prensa previa al choque con templanza y serenidad.

Los errores que dinamitaron las opciones del conjunto levantinista de sumar en Cornellà se miden desde la intensidad y la táctica. El aspecto mental de encajar una derrota de tal magnitud en el estreno liguero también se vio afectado, pero no supone "un problema grave" para una plantilla que, tras la gesta de la campaña 25/26, sabe que es capaz de dar mucho más que la imagen del pasado domingo.

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Aïssa Mandi jugando con el Levante UD / Levante UD

Precedentes

El Sadar ha sido un escenario complicado históricamente para el Levante. El conjunto granota solamente registra tres victorias en sus once visitas oficiales al feudo navarro a lo largo de los años. Sumado a los duelos disputados en el Ciutat de València, en tota son 22 precedentes entre rojillos y azulgranas con once triunfos para Osasuna, ocho para el Levante y tres encuentros finalizados con empate.