Un aviso a tiempo puede cambiar el devenir de una temporada incluso si este mismo llega en el mes de agosto. El Levante UD afronta su segunda cita del curso 26/27 con los deberes por hacer en términos de sensaciones e inscripciones tras la derrota (3-0) del pasado domingo ante el RCD Espanyol. El conjunto granota se mide a CA Osasuna a partir de las 19:30 horas después de zanjar su visita a Cornellà con un cúmulo de errores y falta de intensidad que sembraron cierta preocupación en el entorno levantinista.

El cuadro de Luís Castro sigue sin disponer de todos los nuevos fichajes inscritos a la espera de cambios de última hora en la página oficial de LaLiga. Las dudas respecto a su posible entrada en la convocatoria final no han supuesto un inconveniente para Luís Castro a la hora de preparar el duelo frente a un club con "más información de nosotros que nosotros de ellos" en palabras del técnico portugués.

CA Osasuna - Levante UD: Hora y dónde ver el partido en vivo y en directo online

El Levante UD repita salida en la segunda jornada con la visita al Estadio de El Sadar. El duelo entre CA Osasuna y Levante UD está programado para este lunes 24 de agosto a las 19:30 horas.

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