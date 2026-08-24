Luís Castro: "El empate es justo pero si algún equipo merecía ganar era nosotros"

Llegadas en el mercado

En primer lugar, el FPF no nos ayuda a actuar como queremos. Las personas del club me han dicho que están dando la vida para encontrar soluciones. Si podemos añadir calidad al grupo, como todos los clubes del mundo, el mercado está abierto hasta última hora. Añadir jugadores por añadir no es una cosa que queremos. Va a depender de muchas cosas. Estoy contento por Kareem que ha trabajado muy bien y el club va a mejorar un poco más.