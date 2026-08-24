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Luís Castro: "El empate es justo pero si algún equipo merecía ganar era nosotros"
Directo | La rueda de prensa de Luís Castro tras el Osasuna - Levante UD
¿Salida de Carlos Álvarez?
Todos pueden salir. Carlos no ha tenido minutos porque yo lo he decidido. Necesitábamos otras cosas que él no nos da. Todos los jugadores del Levante, incluido yo, podemos salir del club. No es una situación de uno u otro. Hay clubes que tienen que comprar y hay clubes que tienen que vender.
Llegadas en el mercado
En primer lugar, el FPF no nos ayuda a actuar como queremos. Las personas del club me han dicho que están dando la vida para encontrar soluciones. Si podemos añadir calidad al grupo, como todos los clubes del mundo, el mercado está abierto hasta última hora. Añadir jugadores por añadir no es una cosa que queremos. Va a depender de muchas cosas. Estoy contento por Kareem que ha trabajado muy bien y el club va a mejorar un poco más.
Centro del campo
Tenemos claro cuando jugamos con uno o dos, y cuando Oriol necesita una ayuda. Trabajamos con los espacios que el equipos nos da. A veces Enzo venía más bajo para ayudar a Manu, y los jugadores lo han hecho bien. Identificamos los espacios del adversario y vamos por ahí para atacar bien.
CA Osasuna
Es un equipo que tiene calidad individualmente, unos jugadores muy fuertes. Son delanteros de mucha calidad y pienso que colectivamente van a crecer porque su entrenador lleva poco tiempo. Nos ha hecho daño en algunos momentos.
Empate
El empate es justo, pero pienso que si un equipo tenía que ganar era nosotros porque hemos tenido las más claras.
Etta Eyong
¿Quién esperaba antes? ¿Los aficionados? Iván tenía una amarilla, pero por cómo juega estaba bien.
Salida de Kareem Tunde y situación de Yanis Musuayi
Pienso que es cierto que va a salir, no se si está todo firmado. No estaba preocupado de eso hoy. Musuayi es otra cuestión que tenemos que mirar, pero pienso que no pasa nada.
Situación de las inscripciones
Thiago ha jugado de tituar y no estaba inscrito. El equipo estaba bien y los cambios han ido por refrescar el equipo. No hemos hecho muchos cambios y los hemos hecho más tarde porque el equipo estaba bien. Los que estaban el año pasado conocen mejor lo que tienen que hacer, pero los que acaban de llegar tienen calidad y van a aportar al club.
Mejor imagen que frente al RCD Espanyol
Es otra cosa. Jugaste en un campo muy difícil de jugar. Has peleado por el resultado y has tenido oportunidades. Pienso que la más clara ha sido nuestra y hay cosas a mejorar, pero con esta identidad y mejorando cosas pienso que vamos a ir a mejor.
Comienza la rueda de prensa de Luís Castro
Llega Luís Castro a la sala de prensa de El Sadar.
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