Kareem Tunde se marcha traspasado a Inglaterra

Una semana después del episodio de Kervin Arriaga, donde el hondureño fue vendido al AEK de Atenas mientras el equipo disputaba su debut liguero contra el Espanyol, el Levante vuelve a acometer una operación de traspaso a pocas horas de afrontar la segunda jornada de liga contra Osasuna mientras sigue pendiente de inscribir a sus nuevas incorporaciones.

Kareem Tundé con José Manuel Álvarez. / LUD

Según pudo saber Superdeporte, Kareem Tunde se marcha traspasado a la Championship inglesa. El canterano, reconvertido a lateral durante la pretemporada ante la falta de recursos en dicha posición, se despide de Orriols casi nueve meses después de debutar con el primer equipo y convertirse en un recurso indiscutible para Luís Castro. Jugará, tal y como ha informado À Punt a raíz de la información de este medio, en el West Bromwich Albion, dejando un 20% de sus derechos en el Ciutat a cambio de 3 millones de euros como pago inicial más otros 2 variables futuras.

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Importante para Castro

Bajo la batuta del entrenador portugués, disputó un total de 1143 minutos repartidos en 21 partidos, donde le dio galones en el flanco derecho del Ciutat de València y lo convirtió en un futbolista de gran provecho para la élite. Siendo una pieza importante en la consecución de la permanencia en La Cartuja, Tunde no se subió al avión para jugar esta tarde en El Sadar mientras espera cerrar definitivamente su traspaso a la Championship inglesa.