El Levante UD apura con las inscripciones de los nuevos fichajes

La situación económica del Levante UD le ha llevado a afrontar duras salidas y problemas de inscripciones a lo largo del mercado. El club granota afronta dentro de unos minutos la segunda jornada de LaLiga en El Sadar con casi todos los nuevos fichajes recién inscritos en la página oficial de la competición. El conjunto azulgrana podrá contar con algunas las nuevas incorporaciones que no estuvieron a disposición de Luís Castro en el estreno liguero en Cornellà.

La entidad del Ciutat de València ha llegado a tiempo y, pese a la peculiaridad de los plazos, ha logrado inscribir a Ndukwe, Thiago Fernández, Hugo Sotelo, Dani Requena y Yanis Musuayi. Mientras que el central austriaco ha aparecido en la página oficial de LaLiga hace unas horas, el resto han entrado en la convocatoria sobre la bocina y estarán disponibles para tener sus primeros minutos con la elástica levantinista.

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Inscripciones del Levante UD en el día de hoy / Levante UD

Thiago Fernández, directo al once

El extremo argentino, que era una de las incógnitas en cuanto a su disponibilidad final, va directo al once titular de Luís Castro. El jugador cedido por el Villarreal CF se encuentra en la hornada de cinco jugadores inscritos a última hora y, lejos de ir paso a paso, comienza su etapa en el Levante como titular. El '24' se une a Roger Brugué y Enzo Bardeli como variaciones en la alineación respecto a la primera jornada en el RCDE Stadium.