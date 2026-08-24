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FINAL: El Levante UD suma el primer punto en El Sadar

CA Osasuna - Levante UD: el partido de LaLiga EA Sports, en vivo y en directo online

CA Osasuna - Levante UD: el partido de LaLiga EA Sports, en vivo y en directo online

CA Osasuna - Levante UD: el partido de LaLiga EA Sports, en vivo y en directo online / SD

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Iván Carsí

Iván Carsí

CA Osasuna - Levante UD: el partido de LaLiga EA Sports, en vivo y en directo online

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