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FINAL: El Levante UD suma el primer punto en El Sadar
CA Osasuna - Levante UD: el partido de LaLiga EA Sports, en vivo y en directo online
CA Osasuna - Levante UD: el partido de LaLiga EA Sports, en vivo y en directo online
📍 OSASUNA 0-0 LEVANTE - ⌚ Min. 90
📰 FINAL DEL PARTIDO EN EL SADAR
📍 OSASUNA 0-0 LEVANTE - ⌚ Min. 90
📰 Dos minutos de añadido en El Sadar
📍 OSASUNA 0-0 LEVANTE - ⌚ Min. 88
📰 Pues será saque de esquina granota. Falta de Etta Eyong.
📍 OSASUNA 0-0 LEVANTE - ⌚ Min. 85
📰 ¡FALTA MUY PELIGROSA FAVORABLE AL LEVANTE!
📍 OSASUNA 0-0 LEVANTE - ⌚ Min. 80
📰 Últimos diez minutos en El Sadar
📍 OSASUNA 0-0 LEVANTE - ⌚ Min. 78
📰 Mueve el banquillo Luís Castro con dos cambios: Toljan y Víctor García por Nacho Pérez y Thiago Fernández
📍 OSASUNA 0-0 LEVANTE - ⌚ Min. 72
📰 Disparo de Iván Romero fuera
📍 OSASUNA 0-0 LEVANTE - ⌚ Min. 68
📰 Doble cambio en Osasuna: Aimar Oroz y Rubén García fuera y entran Raúl Moro y Raúl García
📍 OSASUNA 0-0 LEVANTE - ⌚ Min. 60
📰 Nueva ocasión de Osasuna. Esta vez se quedó Budimir con la miel en los labios. Buena acción de Ryan.
📍 OSASUNA 0-0 LEVANTE - ⌚ Min. 52
📰 Primer saque de esquina para el conjunto rojillo, que ha empezado el segundo tiempo donde lo dejó.
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