Estos son los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse a Osasuna
El Levante llega a tiempo para inscribir a cinco fichajes y uno de ellos entra directamente en el once
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València
El descalabro en el RCDE Stadium es papel mojado para el Levante. Osasuna se postula como una nueva piedra de toque para los de Luís Castro y no queda otra que dar el do de pecho para empezar a sumar en el casillero. El problema de las inscripciones ha estado latente en Orriols, pero el club ha conseguido inscribir a cuatro futbolistas en los minutos previos para saltar al césped de El Sadar. Sin embargo, solo jugará uno. Thiago Fernández es la novedad junto a la ausencia de Carlos Álvarez en la alineación. Bardeli ocupará su lugar.
ONCE DEL LEVANTE UD: Ryan; Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Olasagasti, Oriol Rey; Thiago Fernández, Enzo Bardeli, Roger Brugué; Iván Romero.
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