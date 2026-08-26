Alan Matturro se despide del Levante UD tras encontrar nuevo club: "Fue un honor"

Alan Matturro ha encontrado un nuevo destino en el que desarrollar su trayectoria tras su paso por el Levante UD. El central, que permaneció cedido en Orriols durante el curso 25/26 procedente del Genoa, ha sido anunciado esta mañana como nuevo jugador del Shakthar Donetsk y pone fin a su etapa en el club italiano después de cerrar su traspaso por cinco millones de euros. De esta manera, el uruguayo cierra la puerta definitivamente a un posible regreso al conjunto granota, pero no se olvida de su periplo como azulgrana y lanza un mensaje a la afición azulgrana.

El zaguero de Montevideo ha querido despedirse del Levante con un mensaje en sus redes sociales una vez se ha confirmado su marcha a la entidad ucraniana. Matturro reconoce el honor que fue para él "ser parte de este club" y recuerda la hazaña de la permanencia que, con "mucho esfuerzo", terminó logrando el cuadro de Luís Castro. El defensa charrúa dejó la disciplina granota con un gol en el último minuto al Elche CF y una asistencia ante CA Osasuna que fueron clave para conseguir el objetivo de la salvación en Primera División.

Noticias relacionadas

Situación atípica por el conflicto bélico

Dado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el Shakthar Donetsk no cuenta con una sede fija en la que disputar sus encuentros como local. De hecho, en los últimos días el club ahora propietario de Matturro confirmó que jugará sus partidos 'en casa' de la UEFA Champions League en Stamford Bridge, estadio del Chelsea. En cuanto a su desempeño en la liga doméstica, Kiev y Leópolis tienden a ser los lugares que emplea como local el equipo dirigido por el exfutbolista del Atlético de Madrid Arda Turan.