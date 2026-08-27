Oficial: Kareem Tunde, traspasado al West Bromwich Albion

El Levante continúa aligerando la plantilla a falta de cinco días para que finalice el mercado tras oficializar la salida de Kareem Tundé. El canterano granota se despide de Orriols cuatro temporada después de aterrizar en Buñol después de debutar con el primer equipo en el mes de diciembre y convertirse en una pieza de gran utilidad para Luís Castro. SUPER adelantó el pasado lunes que su destino sería Inglaterra de la mano de la Championship, con el West Bromwich Albion como club que adquiere sus servicios, tal y como informó A Punt posteriormente. La operación se ha definido en 3 millones fijos más 2 en variables, con el club granota guardándose un 20% de futura venta.

COMUNICADO OFICIAL DEL LEVANTE UD

El Levante UD y el West Bromwich Albion han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Kareem Tunde.

El extremo recaló en la entidad levantinista en la temporada 2022/2023 para reforzar al Juvenil A, proclamándose campeón de Liga con el conjunto de División de Honor una campaña más tarde. Posteriormente, dio el salto al Atlético Levante UD y, el 20 de diciembre de 2025, debutó con el primer equipo en el último compromiso del año disputado frente a la Real Sociedad en el Estadio Ciutat de València.

El jugador disputó sus primeros minutos en la máxima categoría de la mano de Álvaro del Moral, su entrenador en el filial, quien, junto a Vicente Iborra, asumían en ese momento las funciones de entrenador del primer equipo. No obstante, aquella aparición no fue algo puntual, sino que, con la llegada de Luís Castro al banquillo granota, Kareem se ganó la confianza del técnico y se convirtió en un habitual en el once titular.

El futbolista pone fin a su etapa como granota con un total de 22 participaciones en LALIGA EA SPORTS.

Desde el Levante UD queremos agradecer su trabajo, compromiso e implicación durante estos años, así como su dedicación y entrega en cada momento. Le deseamos la mejor de las suertes en su nueva etapa profesional.

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Gracias por todo, Kareem.